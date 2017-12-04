Мэрия отчиталась о борьбе с гололёдом на тротуарах Барнаула

Борьба с гололедом в Барнауле. Фото: barnaul.org. Борьба с гололедом в Барнауле. Фото: barnaul.org. Борьба с гололедом в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Для борьбы с гололедом сформировали бригады, укомплектованные грузчиками, уборщиками территорий, трактором МТЗ с отвалом и щеткой, фронтальным погрузчиком, 2-4 самосвалами. Они работают в каждом районе в соответствии с маршрутными листами и с учетом погоды.

В основном техника работает ночью, однако в период снегопада тротуары посыпают песком и в дневное время. Механизированная уборка возможна лишь на некоторых участках, так как проезду техники мешают припаркованные автомобили. Узкие тротуары, где невозможен проезд, дорожники посыпают песком вручную. Через некоторое время реагент удаляется с пешеходных дорожек вместе со снегом и сколом льда.

4 декабря "Автодорстрой" обрабатывает тротуары с помощью комбинированной дорожной машины на пр. Ленина, пр. Комсомольском, ул. Молодежной, пл. Баварина, пл. Сахарова, пл. Октября, пл. Советов, ул. Димитрова.