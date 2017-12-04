Мэрия отчиталась о борьбе с гололёдом на тротуарах Барнаула

"Автодорстрой" борется с гололедом на тротуарах Барнаула с учетом погоды, сообщает мэрия. Напомним, в конце ноября читателя жаловались altapress.ru на обледенелые участки.
Для борьбы с гололедом сформировали бригады, укомплектованные грузчиками, уборщиками территорий, трактором МТЗ с отвалом и щеткой, фронтальным погрузчиком, 2-4 самосвалами. Они работают в каждом районе в соответствии с маршрутными листами и с учетом погоды.
В основном техника работает ночью, однако в период снегопада тротуары посыпают песком и в дневное время. Механизированная уборка возможна лишь на некоторых участках, так как проезду техники мешают припаркованные автомобили. Узкие тротуары, где невозможен проезд, дорожники посыпают песком вручную. Через некоторое время реагент удаляется с пешеходных дорожек вместе со снегом и сколом льда.
4 декабря "Автодорстрой" обрабатывает тротуары с помощью комбинированной дорожной машины на пр. Ленина, пр. Комсомольском, ул. Молодежной, пл. Баварина, пл. Сахарова, пл. Октября, пл. Советов, ул. Димитрова.
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