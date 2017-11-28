Разбор. Как уберечь себя на скользких дорогах и тротуарах Барнаула?

Основное правило в гололедицу — не торопиться. Лучше заранее планировать свой маршрут и выходить из дома раньше.

Не прячьте руки в карманы — иначе будет тяжелее сохранить баланс при движении.

Сумку лучше повесить на плечо, а рюкзак — за спину для дополнительного равновесия.

Если нет возможности обойти скользкое место, лучше преодолеть его мелкими шаркающими шажками. При этом ноги поставьте шире, чем обычно, и чуть согните в коленях.