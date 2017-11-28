Разбор. Как уберечь себя на скользких дорогах и тротуарах Барнаула?

Календарная зима еще не наступила, а барнаульцы уже жалуются на гололед на улицах города. Какие травмы можно получить и как избежать неприятностей на дорогах — рассказываем в разборе Altapress.ru.
Вывихи, растяжения, ушибы и переломы рук и ног составляют более 80% всех зимних травм. У пожилых людей часто встречается перелом шейки бедра, у молодых — травмы копчика. Также при ударе об лед часто случаются сотрясения головного мозга.
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Основное правило в гололедицу — не торопиться. Лучше заранее планировать свой маршрут и выходить из дома раньше.
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Не прячьте руки в карманы — иначе будет тяжелее сохранить баланс при движении.
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Сумку лучше повесить на плечо, а рюкзак — за спину для дополнительного равновесия.
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Если нет возможности обойти скользкое место, лучше преодолеть его мелкими шаркающими шажками. При этом ноги поставьте шире, чем обычно, и чуть согните в коленях.
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На пешеходном переходе будьте внимательны, не торопитесь и не бегите. Всегда пропускайте приближающиеся машины, лучше потратить несколько секунд своего времени ради безопасности. Помните, что на скользкой поверхности тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.
Подошва должна быть ребристой и шершавой для хорошего сцепления с поверхностью.
От высоких каблуков лучше отказаться и выбрать обувь на плоской подошве или невысоком (3-4 см), широком и устойчивом каблуке.
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Купить специальные съемные приспособления для обуви (ледоходы, ледоступы, зимоходы). Это насадки на подошву, выполненные из морозоустойчивой эластичной резины с встроенными в них противоскользящими элементами. Продаются в обувных и спортивных магазинах.
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Приклеить к подошве рифленую резину или прикрепить мягкие полиуретановые набойки в сапожной мастерской.
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Другой вариант — самому наклеить на подошву кусочки пластыря, войлока, поролона или наждачной бумаги на тканевой основе. Единственный недостаток - это все продержится на обуви от нескольких часов до 1-2 дней.
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Если не жалко обувь, можно последовать совету народных умельцев и вкрутить в толстую подошву ботинок мелкие шурупы.
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Пожилым людям для ходьбы рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
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При падении специалисты советуют не выставлять руки вперед. Они неизбежно примут на себя вес тела, это может привести к переломам. Лучше попытаться сгруппироваться, слегка наклониться вперед, руки прижать к груди, ноги согнуть в коленях. При этом постараться повернуться так, чтобы упасть на бок. Это поможет смягчить удар и снизит риск переломов.
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При падении на спину нужно прижать подбородок к груди, а руки раскинуть в стороны. Это поможет уберечься от черепно-мозговых травм.
Если после падения вы чувствуете боль, лучше сразу идти в травмпункт. В Барнауле работают 8 травмпунктов при городских поликлиниках и больницах.
Если вы получили травму за городом, за помощью можно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.