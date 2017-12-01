Провалы и достижения Сергея Дугина на посту мэра Барнаула

Приход Дугина к рулю исполнительной власти Барнаула произошел экстренно — его предшественник Игорь Савинцев в 2015 году подал в отставку из-за возбужденного против него уголовного дела. Сейчас никто доподлинно не подтвердит, но тогда говорили, что кандидатуру на замену подбирали с трудом. Вешать на себя хомут непредсказуемого по результатам городского правления стремились немногие. Но сегодня Сергей Дугин чувствует себя в этом кресле уверенно.

Достижения: кадры, благоустройство, туркластер

1. Очевидно, что мэр сумел взять в кулак команду администрации. Он провел ряд, по всей вероятности, удобных для себя кадровых перестановок. Частично заменил замов. Например, администрацию покинул Петр Фризен, многие годы считавшийся серым кардиналом мэрии, ответственным за весь политический блок. Его место занял Вячеслав Франк. Дугин также обновил состав глав администраций районов.

Все ротации он провел спустя год после вступления в должность: с плеча не рубил, оценил подчиненных, подготовил почву, массово головы "не сносил", сформировал команду под себя.

2. При всех сохраняющихся недостатках в благоустройстве совершенно очевидно, что за улицами города стали следить лучше, в том числе зимой. Да, работы здесь еще непочатый край, но системности в этом вопросе стало явно больше. По данным altapress.ru, Дугин перестроил работу ответственных за благоустройство служб и спрашивает с них значительно строже, чем предшественники.

3. Мэр практически довел до логического завершения строительство объектов туркластера "Барнаул – горнозаводской город", выполнив обязательства по возведению объектов. Все, что планировалось – лестницы, террасирование склонов, набережные Оби и Барнаулки, пешеходная улица – либо закончено, либо строится. Впрочем, с точки зрения наполнения этих объектов содержанием все далеко не так позитивно.

4. Мэр установил специальные лотки для уличных торговцев. Теперь многочисленные бабушки, продающие продукцию и цветы с собственных дач и огородов, сидят не на табуретках/коробках/ведрах, а под навесами за прилавками.

5. В среде бизнесменов, с которыми Дугин давно работает, известен как целеустремленный, дотошный, несколько упертый человек, не дающий пустых обещаний.

Провалы: "грабли" непубличности

Самые значительные провалы мэра связаны с главной его проблемой — абсолютной несклонностью к открытому режиму работы. Ни с точки зрения проведения общественных дискуссий по социально важным вопросам, ни в работе со СМИ.

1. Первый ощутимый удар по этой "броне" непубличности Сергей Дугин получил в 2016 году, когда случился скандал из-за обсуждения проекта нового генплана развития Барнаула. Он вдруг не прошел публичные слушания. Да не просто не прошел — шум поднялся такой, что рассмотрение документа от греха подальше сдвинули аж на 2018 год – время, когда пройдут все выборы, от муниципальных до президентских. Прежняя система, когда публичные слушания проводились тихонько, тесным знакомым кругом, дала сбой. Людям оказалось не все равно, что у них под носом могут разместить свалку.

2. Впоследствии такие ситуации повторялись не раз. Например, когда мэрия решила провести так называемую зеленую реновацию, проще говоря — вырубить тысячи деревьев, в том числе в скверах и на центральных проспектах, и заменить их новыми саженцами или кустарником. Эта "рубка бензопилой" объяснялась наличием большого числа старых, трухлявых деревьев, которые могли быть опасны для жителей, особенно во время штормового ветра. Не исключено, что так оно и есть. Но, ничего заранее не объяснив людям, мэрия получила очередной шквал критики и недовольства.

3. Сейчас администрация готовит заявку на участие в новой федеральной программе по туризму. И даже озвучивает идею — создать спортивно-оздоровительный кластер в Ленточном бору. Но вновь — никакого заинтересованного разговора ни с населением, ни хотя бы с бизнесом, развивающем свои проекты в этом направлении и на этой территории.

При каждом подобном случае "грабли" закрытости продолжают оказываться на пути.

4. Город не смог достаточно четко организовать проведение работ по федеральному проекту "Городская комфортная среда". Нет, в итоге работы завершены, десятки дворов Барнаула получили новый асфальт, детские площадки, парковки и т.д. Но объединив все объекты в единый лот, власти столкнулись с необходимостью работать с одним подрядчиком (он выиграл аукцион, уронив цену), у которого не было достаточно ресурсов и сил выполнить весь объем задач. Проблему решали в пожарном режиме. Кроме того, сам подрядчик неоднократно жаловался на "сырые" проекты реконструкции дворов, которые опять же не всегда согласовывались с жителями. Мэрии приходилось экстренно собирать жильцов домов, объяснять им, почему приняты именно такие решения, идти на уступки.

Неоднозначное достижение

Успехи Сергея Дугина как политического лидера неоднозначны. С одной стороны, под его предводительством "Единая Россия" на выборах в Барнауле завоевала подавляющее число мест в городской думе в сентябре 2017 года. И это, безусловно, победа. С другой, остается вопрос, какова степень именно его заслуги в этом. Даже будучи лидером партийного списка, Дугин не изменял себе и сохранял максимальную сдержанность, вовсе не стремясь стать открытым политиком. К тому же ему на помощь пришли федеральные программы: в город пришли миллиарды рублей на дороги и ремонт дворов.