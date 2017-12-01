Депутаты избрали нового главу Барнаула

Участвовать в избрании мэра пришли 38 из 40 депутатов БГД, а также первый зампред правительства края Сергей Локтев, прокурор города, депутаты АКЗС, ну и множество журналистов. Поскольку Локтев — председатель конкурсной комиссии по избранию главы города, его пригласили в президиум. Он, собственно, и открыл тот блок, который был связан с избранием главы города.

Тем временем на улице несли вахту агитаторы с плакатами — призывали голосовать за Сергея Дугина. Altapress.ru поинтересовался у двух женщин с плакатом "Дугин лучший кандидат", неужели у них есть сомнения в том, что Сергей Иванович будет избран. Женщины (Надежда Николаевна и Тамара Ивановна) ответили, что сомнений у них нет. Тем не менее стоять со своим плакатом они пообещали долго. Было минус 15.

Возле администрации города в Барнауле пока так)) pic.twitter.com/8dYpaZq9MT — Anton Ponkrashёv (@ponkrashev) 1 декабря 2017 г.

А Сергей Локтев в зале гордумы взял слово и пояснил, что комиссия состояла из 10 человек, сам он был избран ее председателем, спикер БГД Галина Буевич — заместителем. Он перечислил всех, кто подал документы на конкурс и коротко рассказал о них. Проверка претендентов никаких ограничений для их работы в должности главы города не выявила. Всех четырёх кандидатов — Сергея Дугина, Юрия Ряполова, Кристины Юстус и Павла Чеснова — комиссия рекомендовала депутатам БГД на рассмотрение.

Всем им дали время выступить с программой развития Барнаула — но не более пяти минут. Сергей Дугин сказал, что за последние два года город сильно изменился, и большая заслуга в этом губернатора Александра Карлина. Дугин рассказал, какие программы реализуются в Барнауле, и какие приоритеты есть у городских властей. Например, одним из приоритетов в социальной сфере стал переход на односменную работу, при этом 27 школ уже работают в одну смену. Для решения этой задачи в городе строятся новые школы — в следующем году начнётся строительство в квартале 2006а, школа будет достроена в 2019 году.

Дугин сказал, что ведётся работа по созданию инвестиционной привлекательности города. И инвестиции идут — так, туркластер привлек 3,5 млрд рублей, в том числе частных инвестиций. Он сказал о будущем строительстве полигона ТБО и пообещал, что к обсуждению проекта привлекут жителей города. Дугин также сказал ещё об одной важной задаче - проведении максимально прозрачных президентских выборов в марте 2018 года. Словом, приоритеты были расставлены.

Юрий Ряполов не стал использовать свои пять минут для оглашения программы развития — его позицию и так все знают. В 2015 году он также участвовал в аналогичном конкурсе, напомнил он сам, и тогда сделал акцент на развитии малого бизнеса. Проблема сохраняет актуальность, сказал Ряполов. Что касается сегодняшних выборов главы города, то его участие поддержали члены фракции "Единая Россия". Своей кандидатуры он снимать не стал, как это было в 2015 году.

Третий кандидат на пост главы города Павел Чеснов пояснил, что он не спойлер, как написали практически все СМИ. Доклад он готовил на 30 минут, так что пришлось сокращать на ходу. И не очень получилось. Чеснов заявил, что главе города надо подвергнуть ревизии стратегию развития Барнаула — она была подготовлена ещё в 2013 году. Нужно прекратить практику лоббирования интересов близких к власти бизнесменов, что, впрочем, имело место в администрации Барнаула не нынешнего, а прошлых мэров. Новый глава должен проявить политическую волю и удалить от бюджета прикормленные олигархические группы, а также уменьшить кредиторскую задолженность города, которая сегодня составляет 5,5 млрд рублей, вернуть муниципалитету право распоряжаться всей землей и многое другое. Заботы городской власти требуют и садоводческие товарищества, сказал он. Но на этом месте его прервали.

В пятиминутные рамки он не уложился и Галина Буевич едва уговорила его покинуть трибуну, соблюдать регламент и т.п.

Кристина Юстус назвала свою программу "Барнаул — город, удобный для жизни". Она говорила об улучшении инвестиционного и делового климата, увеличении конкурентоспособности экономики, создании условий для развития высокотехнологичных компаний, стимулировании развития предпринимательства, в том числе инновационного. Программа была весьма насыщенной, и под ней, честно говоря, хотелось подписаться.

А затем, решив все процедурные вопросы вроде избрания счетной комиссии и ее председателя (а им стал Иван Огнев) депутаты приступили к тайному голосованию. И вот его итог: за Дугина проголосовали 30, за Ряполова — 0, за Чеснова — 0, за Юстус — три. Пять бюллетеней оказались недействительными. Депутаты утвердили результаты и ушли на перерыв, после чего Сергей Дугин зачитал слова присяги.

Испортили бюллетени коммунисты и эсеры. Оксана Молодых на своём бюллетене написала: "Справедливая Россия" — за всенародные выборы главы города.

После выборов главы города депутаты единогласно проголосовали ещё и за досрочное прекращение полномочий главы администрации города.