8 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

Стало известно, что в морозы износ деталей автомобиля усиливается в 10 раз

В сильные морозы износ узлов и агрегатов автомобиля усиливается в 10 раз, сообщает «Российская газета».

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Это чревато скорейшим выходом деталей из строя.

Чаще всего в морозы возникают проблемы с гидроусилителем руля — из-за холода могут оторваться шланги.

В зоне повышенного риска — все изделия из резины. Автоматическая коробка переключения передач тоже получает высокую нагрузку из-за загустения масла, указывает Газета.Ru.

Ранее разъяренный медведь разорвал сбивший его автомобиль.

Косолапый внезапно выскочил на трассу и угодил под колеса автомобиля с "подбросом" на капот. После случившегося медведь упал с капота, потом стал догонять Lexus.

И уже сам забрался на капот автомобиля, стал рвать его зубами, оторвал кусок. Попутно разбил стекло, перекусил стойку. И попытался вытащить людей из машины.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость