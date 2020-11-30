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Автоновости

Стало известно, где в Барнауле установят новые светофоры

До конца года в Барнауле появятся 11 новых светофоров, рассказали в администрации города. Они обошлись в 13 млн рублей.

Светофор, пешеходный переход.
Светофор, пешеходный переход.
altapress.ru

Уже установили светофоры на перекрестках:

  • пр.Строителей — ул. Деповская,
  • ул.Никитина — ул. Максима Горького,
  • ул.Попова — ул. Трактовая,
  • ул. Попова, 181б (Тейси),
  • ул.Малахова — ул.Взлетная.

Завершаются работы по обустройству светофоров еще на пяти участках:

  • ул.Антона Петрова, 219Б,
  • пр. Красноармейский, 36,
  • пр. Строителей, 16,
  • ул.Попова, 188В (ост."Цветочная"),
  • ул.Сиреневая — ул.Балтийская.

До конца года светофор также появится на пересечении пр. Ленина с Правобережным трактом (правосторонний съезд в районе здания № 17 по пл. Баварина).

Деньги на светофоры выделили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2020−2025 годы».

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