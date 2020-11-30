Стало известно, где в Барнауле установят новые светофоры

Уже установили светофоры на перекрестках:
- пр.Строителей — ул. Деповская,
- ул.Никитина — ул. Максима Горького,
- ул.Попова — ул. Трактовая,
- ул. Попова, 181б (Тейси),
- ул.Малахова — ул.Взлетная.
Завершаются работы по обустройству светофоров еще на пяти участках:
- ул.Антона Петрова, 219Б,
- пр. Красноармейский, 36,
- пр. Строителей, 16,
- ул.Попова, 188В (ост."Цветочная"),
- ул.Сиреневая — ул.Балтийская.
До конца года светофор также появится на пересечении пр. Ленина с Правобережным трактом (правосторонний съезд в районе здания № 17 по пл. Баварина).
Деньги на светофоры выделили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2020−2025 годы».