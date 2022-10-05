5 октября
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Автоновости

Стало известно, где в Барнауле запретят парковаться зимой

Администрация Барнаула рассказала, где ограничат остановку и стоянку транспорта по ночам. Парковку запретят, чтобы спецтранспорт мог убирать снег без препятствий. Об сообщили в барнаульской мэрии.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

Для беспрепятственной работы снегоуборочной техники установят соответствующие дорожные знаки. Саму уборку начнут примерно с 25 октября, когда уже будет снежный покров.

Знаки установят на следующих участках:

  • четная малая проезжая часть ул. Малахова (от ул. Балтийской до пр-да Северного Власихинского),
  • четная сторона ул. Островского (от ул. Антона Петрова до ул. Островского, 68),
  • четная сторона малой проезжей части Павловского тракта (от ул. Георгиева до ул. Попова),
  • четная и нечетная стороны ул. Тимуровской (от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой),
  • четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова),
  • четная и нечетная стороны ул. 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов),
  • нечетная сторона ул. Молодежной (в районе здания № 3, от здания № 108а на пр. Комсомольском до пр. Сибирского),
  • парковка напротив Короленок, 105
  • четная сторона пр. Строителей (от пр. Ленина до пл. Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская).
  • нечетная сторона ул. Северо-Западной (от ул. 80-й Гвардейской дивизии до пр. Ленина),
  • нечетная сторона ул. Чудненко (от дома № 5 до дома № 187 на пр. Ленина),
  • ул. Чеглецова (от пр. Ленина до ул. 80-й Гвардейской дивизии),
  • малая проезжая часть ул. Малахова (в районе строения № 62 на ул. Малахова),
  • нечетная сторона пр-да Южного Власихинского (от ул. Шумакова до ул. Лазурной),
  • нечетная сторона ул. Малахова (от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов),
  • нечетная сторона ул. Молодежной (от пр. Ленина до строения № 7 на ул. Молодежной),
  • нечетная проезжая часть ул. Шевченко, от пр. Ленина до пр. Комсомольского.

Ранее с первым снегопадом Барнаул встал в семибалльных пробках.

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