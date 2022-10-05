Стало известно, где в Барнауле запретят парковаться зимой

Для беспрепятственной работы снегоуборочной техники установят соответствующие дорожные знаки. Саму уборку начнут примерно с 25 октября, когда уже будет снежный покров.
Знаки установят на следующих участках:
- четная малая проезжая часть ул. Малахова (от ул. Балтийской до пр-да Северного Власихинского),
- четная сторона ул. Островского (от ул. Антона Петрова до ул. Островского, 68),
- четная сторона малой проезжей части Павловского тракта (от ул. Георгиева до ул. Попова),
- четная и нечетная стороны ул. Тимуровской (от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой),
- четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова),
- четная и нечетная стороны ул. 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов),
- нечетная сторона ул. Молодежной (в районе здания № 3, от здания № 108а на пр. Комсомольском до пр. Сибирского),
- парковка напротив Короленок, 105
- четная сторона пр. Строителей (от пр. Ленина до пл. Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская).
- нечетная сторона ул. Северо-Западной (от ул. 80-й Гвардейской дивизии до пр. Ленина),
- нечетная сторона ул. Чудненко (от дома № 5 до дома № 187 на пр. Ленина),
- ул. Чеглецова (от пр. Ленина до ул. 80-й Гвардейской дивизии),
- малая проезжая часть ул. Малахова (в районе строения № 62 на ул. Малахова),
- нечетная сторона пр-да Южного Власихинского (от ул. Шумакова до ул. Лазурной),
- нечетная сторона ул. Малахова (от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов),
- нечетная сторона ул. Молодежной (от пр. Ленина до строения № 7 на ул. Молодежной),
- нечетная проезжая часть ул. Шевченко, от пр. Ленина до пр. Комсомольского.
Ранее с первым снегопадом Барнаул встал в семибалльных пробках.