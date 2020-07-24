Стало известно, как идет ремонт Старого моста через Обь и когда он закончится

Технические сложности реконструкции масштабных дорожных объектов обсудили в Барнауле на выездном заседании научно-технического совета при минтрансе Алтайского края. В ходе мероприятия в очередной раз был затронут вопрос о ремонте Старого моста через Обь и завершения работ на этом объекте.

По итогам заседания были выделены основные трудности, с которыми сталкиваются дорожные службы при реконструкции объектов подобного масштаба.

Главная сложность — совмещенная конструкция дорожного полотна. На этом участке автомобильная дорога соприкасается с железнодорожными путями. Поэтому дорожникам сначала пришлось провести работы по переустройству путей, платформ и коммуникаций. Помимо этого, еще на этапе проектирования был учтен факт стесненных условий, так как ширина проезжей части ограничена фермами моста.

«Строительство моста в его современном виде закончили в 1969 году, и с тех пор таких основательных ремонтных работ, какие проводит сейчас Росавтодор, на нем не было. Надеюсь, заданный темп будет сохранен и скоро все жители Алтайского края смогут с удовольствием им пользоваться», — отметил министр транспорта региона Александр Дементьев.

Эксперты на ремонте Старого моста в Барнауле. Минтранс Алтайского края.

На данный момент произведен монтаж 80% всего объема металлоконструкции. Завершить комплексные работы планируют к сентябрю этого года. Однако мост откроется для движения только к ноябрю 2021 года.

Пока идет монтаж 283 плит, но уже в августе дорожники планируют начать установку балок на эстакаде со стороны Барнаула. Вторая эстакада, со стороны Новоалтайска, будет отремонтирована в последнюю очередь — зимой. Сейчас она эксплуатируется для движения строительной техники и доставки материалов.

В Упрдор «Алтай» также отметили, что в дальнейшем будет установлено освещение от Старого моста моста до Правобережного тракта (въезды в Новоалтайск и Санниково), а также выполнен капитальный ремонт моста через протоку Оби.