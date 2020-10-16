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Автоновости

Стало известно, какие новые штрафы ждут автомобилистов в России

Изменения в Кодекс об административных нарушениях РФ могут быть приняты до конца года и повлекут за собой штрафные санкции для автомобилистов. Наконец-то начнут наказывать нарушителей за парковку на газонах и детских площадках, что так любят делать многие автовладельцы в Барнауле.

Автомобилям в Барнауле запрещено парковаться на газоне.
Автомобилям в Барнауле запрещено парковаться на газоне.
Олег Богданов

Предполагается, что новые штрафы будут такими:

  • за парковку на газонах, цветниках, зеленых насаждениях — до 4 тыс. рублей
  • за парковку и проезд по детским и другим площадкам (спортивным, прогулочным, для отдыха) — до 5 тыс. рублей
  • за оставленный во дворе разукомплектованный и брошенный авто — до 3 тыс. рублей
  • за мойку авто в запрещенных для этого местах — до 2 тыс. рублей.

Выявлять нарушителей законодатели планируют с помощью камер видеонаблюдения. Их количество значительно вырастет.

Этот вопрос накануне рассматривался в Совете Федерации и получил общую поддержку сенаторов. Не исключено, что будет введена вилка штрафов. Например, за парковку на газоне от 500 до 5 тыс. рублей. А далее региональные законодатели будут уже самостоятельно устанавливать предельные суммы.

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