Стало известно, какие новые штрафы ждут автомобилистов в России

Предполагается, что новые штрафы будут такими:
- за парковку на газонах, цветниках, зеленых насаждениях — до 4 тыс. рублей
- за парковку и проезд по детским и другим площадкам (спортивным, прогулочным, для отдыха) — до 5 тыс. рублей
- за оставленный во дворе разукомплектованный и брошенный авто — до 3 тыс. рублей
- за мойку авто в запрещенных для этого местах — до 2 тыс. рублей.
Выявлять нарушителей законодатели планируют с помощью камер видеонаблюдения. Их количество значительно вырастет.
Этот вопрос накануне рассматривался в Совете Федерации и получил общую поддержку сенаторов. Не исключено, что будет введена вилка штрафов. Например, за парковку на газоне от 500 до 5 тыс. рублей. А далее региональные законодатели будут уже самостоятельно устанавливать предельные суммы.