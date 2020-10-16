Стало известно, какие новые штрафы ждут автомобилистов в России

Изменения в Кодекс об административных нарушениях РФ могут быть приняты до конца года и повлекут за собой штрафные санкции для автомобилистов. Наконец-то начнут наказывать нарушителей за парковку на газонах и детских площадках, что так любят делать многие автовладельцы в Барнауле.