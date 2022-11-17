17 ноября
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Автоновости

Стало известно, какой автомобиль с пробегом — самый популярный в России

Из всех подержанных машин россияне чаще приобретали Ford Focus, стало известно по итогам октября, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ford Focus в октябре стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ
Ford Focus в октябре стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ
Авито Авто

На вторичном рынке за месяц купили 9 тыс. 804 экземпляра этой модели.

В рейтинге автомобилей с пробегом Ford Focus лидировал и в 2021 году. С декабря прошлого года и по сентябрь текущего первенство удерживала LADA 2114. Однако вазовский хэтчбэк в октябре опустился на второе место.

Два «корейца» — Hyundai Solaris и Kia Rio также попали в рейтинг популярных авто. Пятерку востребованных на российском рынке подержанных автомобилей замыкает седан LADA 2107.

Аналитики отмечают, что по сравнению с октябрем прошлого года рынок подержанных машин упал на 23,8%.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае стартовали продажи нового бренда JAC, входящего в топ-5 китайских автопроизводителей.

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