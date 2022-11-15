В Алтайском крае стартовали продажи нового бренда JAC, входящего в топ 5 китайских автопроизводителей.

Компания JAC основана в 1964 году, принадлежит государству и входит в ТОП-5 автопроизводителей Китая. Автомобили JAC поставляются в 130 стран. В автоцентре Тисс Авто представлено четыре автомобиля модельного ряда JAC: кроссоверы, седан и пикап.
JAC Т6 — среднеразмерный рамный пикап, сочетающий в себе современный дизайн, хороший уровень оснащения и производительную техническую «начинку». Модель представлена с бензиновым и дизельным двигателями с 6-ступенчатой МКПП. Цена на новый JAC Т6 в сравнении с японскими аналогами вас приятно удивит. Кроме того, «японца» у дилера купить уже практически невозможно. Также пикап JAC Т6 в своем классе занимает 3-е место по продажам в мире!
Стильный седан JAC J7 дизайн которого разрабатывал Даниэлем Гальоне многие называют J7 «Самым красивым JAC». Компактный кроссовер JAC S3 представлен с экономичным двигателем объемом 1,6 литра и внушительным клиренсом 20 см. Для сибирского климата отличные характеристики. Но, пожалуй, главное достоинство этой модели — это его цена от 1 270 000 руб.
И главная новинка 2022 года от JAC — кроссовер JS4, чей оригинальный дизайн и высокое опциональное оснащение в первую очередь привлекают внимание покупателей.
Представленные сейчас модели у официального дилера JAC компании Тисс Авто — это только начало. В ближайшее время в России должны стартовать продажи нового пикапа Т8 с моторами 2,4 бензин и 2,8 дизель и современного кроссовера с совершенно новым дизайном JAC JS6. Дилерский центр JAC Тисс Авто готов познакомить вас с новым китайским брендом на нашем рынке и приглашает всех желающих убедиться в качестве и практичности моделей JAC!
Официальный дилер JAC в Алтайском крае
Автоцентр ТИСС АВТО
Тел.: +7 (3852) 44-11-11
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94а