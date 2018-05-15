Путин примет участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту

15 мая Владимир Путин примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста, сообщает пресс-служба Кремля. Движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено в среду, 16 мая.
Глава государства намерен проверить готовность Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе.
Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", автодорожную часть моста торжественно откроют мостостроители: колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.
Госконтракт на возведение моста предусматривал запуск автомобильного движения в декабре 2018 года, но первая очередь объекта сдается на полгода раньше обозначенного срока.
Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 5:30 по московскому времени. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 утра. Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы.
Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена.
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