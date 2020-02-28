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Автоновости

Стало известно, когда улица Попова в Барнауле наконец станет шестиполосной

Барнаульские дорожники продолжат обновление ул. Попова в 2020 году и планируют открыть отремонтированную и расширенную магистраль к осени. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Дорожники планируют полностью открыть движение по обновленной магистрали до 1 октября. Кроме ремонта проезжей части также планируется строительство новой шириной 10,5 м на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны.

В указанных границах дорога станет шестиполосной

В 2019 года специалисты занимались устройством ливневой канализации и других инженерных сетей. В 2020 году продолжат эту работу, а также обустроят участок дорожными знаками и разметкой, построят трехметровый тротуар, посадочные площадки, отремонтируют парковки и приведут в порядок прилегающую территорию.

Кроме того, на пересечении ул. Попова с ул. Трактовой, по ул. Попова, 242 и на пересечении ул. Попова и ул. Власихинской установят новые светофоры.

На пересечении ул. Власихинской и Попова планируют устроить новую схему движения.

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