Стало известно, о какой машине мечтают россияне

Жители России рассказали о самых желанных для покупки автомобилях. Машиной мечты оказалась японская Toyota, пишет lenta.ru со ссылкой на исследование «Авто.ру».

Выяснилось, что о Toyota мечтает каждый пятый россиянин. Наиболее популярными моделями стали Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Prado.

На втором месте по популярности — марка Mercedes-Benz. О машине этой фирмы мечтают 11% жителей страны. Самой популярной моделью бренда у россиян стал Geländewagen.

На третьем месте по популярности — японский Lexus, который также производит корпорация Toyota Motor. О такой машине мечтают 6% россиян. Крмое того, среди желанных автомобилей назвали Audi, Porsche, Lada, Rolls-Royce и Volkswagen. А каждый сотый россиян вовсе отметил, что мечтает передвигаться по городу на вертолете или самолете.

Отметим, что в опросе участвовали жители восьми крупных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары).