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11 декабря -4°C

Стало известно, с какого числа в Барнауле полностью закроют Старый мост

Ремонт Старого моста через Обь в Барнауле идет с октября, но с 5 января движение по нему закроют полностью, рассказали в Упрдор «Алтай».

Старый мост в Барнауле зимой.
Старый мост в Барнауле зимой.
пресс-служба Упрдор "Алтай"

Работы постараются ускорить, но без перекрытия движения не обойтись, сказал начальник дорожного управления Ярослав Долинский.

«Необходимость ремонта давно назрела, и РЖД и минтранс идут нам навстречу, чтобы граждане испытывали как можно меньший дискомфорт», — отметил он.

Как будет ходить транспорт?

Общественный транспорт будет следовать по Правобережному тракту, через Новый мост. Железнодорожный транспорт также перенаправят на соседние пути. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, а также будут дежурить экипажи ГИБДД.

Старый мост в Барнауле зимой.
Старый мост в Барнауле зимой.
пресс-служба Упрдор «Алтай»

Что сделают на мосту?

Ремонт будет масштабным. Вместо железобетонных плит, (их более 700) смонтируют металлические, вес конструкции составит более двух тысяч тонн.

После работ на основной части моста, перейдут к эстакадам. Там полностью заменят балки пролетов. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна.

Ввести в эксплуатацию сооружение планируют в ноябре 2021 года.

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