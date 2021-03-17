Стало известно, сколько потратят на ремонт дороги между Алтаем и Кузбассом

Об этом сообщает «Ростендер». Конкурсная документация уже появилась на электронной площадке. Заявки будут рассмотрены 23 марта.
В документации говорится, что к 2023 году планируется проведение работ по ремонту автомобильной дороги третьей категории с асфальтобетонным покрытием «Алтай-Кузбасс».
На дороге установят металлические барьерные ограждения высотой 0,75 метра, обочины укрепят щебнем толщиной 10 см.
На дорожное покрытие нанесут горизонтальную дорожную разметку долговечными материалами, а на поверхность разметки нанесут микростеклошарики, улучшающие видимость в темное время суток.
Ожидается, что данный участок будет готов 30 сентября 2023 года.