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18 марта
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Автоновости

Стало известно, сколько потратят на ремонт дороги между Алтаем и Кузбассом

Дирекция автомобильных дорог Кузбасса объявила тендер на сумму 230 млн рублей, которые будут потрачены на ремонт участка (14 км) дороги «Алтай — Кузбасс».

Эта техника общим весом 170 тонн задержана на трассе Алтай-Кузбасс совсем недавно. Министр Дементьев назвал это вопиющим случаем.
Эта техника общим весом 170 тонн задержана на трассе Алтай-Кузбасс совсем недавно. Министр Дементьев назвал это вопиющим случаем.
Министерство транспорта Алтайского края.

Об этом сообщает «Ростендер». Конкурсная документация уже появилась на электронной площадке. Заявки будут рассмотрены 23 марта.

В документации говорится, что к 2023 году планируется проведение работ по ремонту автомобильной дороги третьей категории с асфальтобетонным покрытием «Алтай-Кузбасс».

На дороге установят металлические барьерные ограждения высотой 0,75 метра, обочины укрепят щебнем толщиной 10 см.

На дорожное покрытие нанесут горизонтальную дорожную разметку долговечными материалами, а на поверхность разметки нанесут микростеклошарики, улучшающие видимость в темное время суток.

Ожидается, что данный участок будет готов 30 сентября 2023 года.

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