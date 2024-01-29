Porsche 911 Carrera 1969 года выпуска продают в Новосибирске за 13 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Старенький, но спортивный Porsche продают в Сибири за 13 млн рублей.

Porsche 911 — общее название семейства спортивных автомобилей и автомобилей категории GT, выпускающихся компанией немецкой Porsche AG с 1965 года по настоящее время.

Поколения семейства принято разделять на Porsche 911 Classic, выпускавшихся в 1964-1989 годах, и автомобили нового поколения, сохранивших с семейством Classic лишь общую компоновку и внешнюю стилистику. Общими для всех автомобилей являются неизменные типы кузовов: двухдверное, двухместное (2+2) купе для основной модели.

Продавец отмечает, что автомобиль отреставрировали в 2018 году. Все документы сохранились.

При этом Porsche на ходу. Никто не устоит перед таким красавцем.

Вот только машина находится в Германии, однако в любой момент готова к отправки в Россию.

У Porsche 911 механическая коробка передач, бензиновый двигатель и 155 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что самый быстрый BMW XM с бычьим носом продают в Сибири за 30 млн рублей.

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