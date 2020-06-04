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Автоновости
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Стартовали обновленные программы на покупку новых автомобилей с использованием дополнительных мер господдержки

Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai, рад сообщить, что с 1 июня 2020 года улучшены условия программ приобретения автомобиля с государственной поддержкой. Госпрограмма уже успела себя отлично зарекомендовать, а с учетом текущих изменений стала еще более выгодной и доступной широким слоям населения.

Госпрограмма стала выгодней.
Госпрограмма стала выгодней.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.

Для тех, кто долгое время думал о покупке нового автомобиля и не мог на это решиться — сейчас наступило самое время. Принцип работы программы остался тем же — вы можете ей воспользоваться при покупке нового автомобиля в кредит. Госпрограмма действует на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Программой могут воспользоваться следующие категории клиентов:
  1. Семьи с 1 и более несовершеннолетним ребенком (ранее было 2 и более).
  2. Все медицинские работники, официально работающие в любом медицинском учреждении (ранее этого условия не было).
  3. Владельцы автомобилей любых марок старше 6 лет при сдаче своего автомобиля в трейд-ин (ранее этого условия не было).
  4. Любой гражданин, приобретающий свой первый автомобиль (сохранено без изменений).
Госпрограмма стала выгодней.
Госпрограмма стала выгодней.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.
Госпрограмма стала выгодней.
Госпрограмма стала выгодней.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.
Госпрограмма стала выгодней.
Госпрограмма стала выгодней.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.

Покупатель, попадающий в одну из этих категорий, получает скидку за счет государства в размере 10% от стоимости нового автомобиля. Если ранее действовало ограничение стоимости нового автомобиля в сумме до 1 млн.руб., то на данный момент лимит увеличен до 1,5 млн.руб. Это означает, что предоставляемая скидка в размере 10% от финальной стоимости автомобиля теперь может составлять сумму до 150 000 рублей.

Как пояснили в Автоцентре АНТ, с учетом анонсированных улучшений и расширений условий госпрограммы — бестселлеры продаж Hyundai Solaris и Hyundai Creta станут еще доступнее широкому кругу населения Алтайского края.

Так, например, для всех указанных в госпрограмме категорий клиентов Hyundai Creta в предмаксимальной комплектации стоимостью 1460000 руб. станет дешевле на 146 000 рублей., а при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин и оформления кредита по программе с остаточным платежом «Старт» — суммарная скидка составит серьезную сумму — 211 000 руб. Этот шанс нельзя упустить!

Стоит отметить, что Hyundai Solaris недавно был обновлен, получив широкий набор новых опций, обновленную стильную переднюю часть автомобиля и модную мультимедийную систему с «выдвинутым» экраном. Самый популярный кроссовер -в России (по результатам продаж за 2019 год по данным АЕБ) — Hyundai Creta — также недавно был обновлен: получил новые эксклюзивные комплектации, дерзкий дизайн и двухцветную окраску кузова, «ячеистую» решетку радиатора и новые 17-дюймовые легкосплавные диски.

Торопитесь, воспользоваться беспрецедентно выгодными условиями покупки автомобилей Hyundai в Автоцентре АНТ!

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа»)

Телефон: +7 (3852)29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

*Действие программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль работникам медицины», «Автомобиль в «трейд-ин» распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta, произведенные не ранее декабря 2019 года стоимостью до 1 500 000 рублей. Для участия в программах клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 и 2020 годах и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, кредит должен быть выдан в рублях РФ, а также:
Для участия в программе «Первый автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты. Для участия в программе «Семейный автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Клиент имеет 1-го или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Для участия в программе «Автомобиль работникам медицины» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время (трудовая книжка, справка с места работы, иной согласованный подтверждающий документ). Для участия в программе «Автомобиль в Trade-in» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить договор купли-продажи автомобиля в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит, либо в договоре купли-продажи нового автомобиля, приобретаемого в кредит, должно быть отражено условие зачета стоимости автомобиля в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит; 2. Предоставить паспорт транспортного средства на автомобиль, сдаваемый в «трейд-ин», подтверждающий возраст автомобиля свыше 6 лет, содержащий отметки о приобретении заемщиком данного автомобиля не менее 1 года назад. Оформление кредитов по программам доступно через банки-партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014 г.), ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г.), ООО «Русфинанс Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.). Предложение действует с 01.06.2020 по 30.06.2020 г., не является офертой.

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