Ставший «грузовиком» УАЗ «Хантер» заметно подорожал

Дилеры Ульяновского автозавода стали продавать УАЗы «Хантер» по цене от 732 тыс. рублей. Это на 45 тыс. рублей больше, чем за экземпляры 2018 года. Об этом сообщает портал «Колеса».

Издание отмечает, что в базовую версию автомобиля добавились ABS и модуль ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, внедорожник снабжаются мостами типа «Спайсер» и корейской 5-ступенчатой МКП Dymos.

Двигатель «Хантера» остался прежним — это 2,7-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 135 л.с. и 217 Нм.

Напомним, что теперь УАЗ «Хантер» по документам — не легковой, а грузовой автомобиль. На такую хитрость завод пошел, чтобы дальше производить внедорожник без подушек безопасности.

Интересно, что снаряженная масса «Хантера» снизили на 30 кг, до 2495 кг. Это сделали для того, чтобы на УАЗе можно было ездить по центру Москвы, куда запрещен въезд грузовикам массой более 2,5 тонн.

В Барнауле у дилеров УАЗ пока нет «Хантеров» 2019 года выпуска. Прошлогодний экземпляр в одном из автосалонов стоит 685 тыс. рублей, следует из базы drom.ru.