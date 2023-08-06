6 августа
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Автоновости

Стильный городской львенок. Peugeot 107 продают всего за 380 тыс. рублей

Peugeot 107 2017 года выпуска продают за 380 тыс. рублей. Владелец ласково называет его "львенком" из-за яркого желтого цвета.

Peugeot 107 2017 года выпуска за 380 тыс. рублей
Peugeot 107 2017 года выпуска за 380 тыс. рублей
Авито

Владелец очень бережно и с любовью относится к своей "малютке". Словно котенка, он отдаст машину только в добрые руки.

Автомобиль приятно выглядит внешне. У него небольшой кузов с обтекаемым бампером. Для такой "малышки" всегда есть места на парковке. А приятный желтый цвет поднимает настроение.

Машина удобна в обслуживании. К ней подходят большая часть запчастей, агрегатов и кузовных деталей от Toyota Aygo.

По словам продавца, все системы автомобиля исправны: печка топит, кондиционер "холодит". Расход топлива в городе составляет всего 6 л.

"Наверное лучший автомобиль в своем классе по соотношению цена, дизайн, неприхотливость", - отмечает владелец.

У Peugeot 107 бензиновый двигатель на 1 л, коробка передач - робот и 68 лошадиных сил.

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