26 июля
﻿
Автоновости

Военный автомобиль, который снимался в фильме Павла Костомарова, продают за 3,3 млн рублей

Dodge WC series 1944 года продают за 3,3 млн рублей в Барнауле. По словам продавца, автомобиль участвовал в съемках фильма "Бансу" Павла Костомарова.

Dodge WC series 1944 года
Dodge WC series 1944 года
Авито

Автомобиль известен в России как "Додж три четверти", так как такой внедорожник мог увезти за раз 750 кг или три четверти тонны.

Во время Великой Отечественной войны такие внедорожники собирали в Америке и отвозили в Россию по договору ленд-лиза. Автомобиль отличались большой грузоподъемностью - он мог возить боеприпасы, оружие и большое число людей.

Неизвестно, реплика ли это или же оригинал. По словам продавца, "Додж" в отличном состоянии.

Продавец утверждает, что этот "Додж" использовали в съемках фильма "Бансу" Павла Костомарова. Это российский военный триллер, который выходит в прокат в 2023 году.

У Dodge WC бензиновый двигатель на 3,8 л, механическая коробка передач и более 90 лошадиных сил.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость