21 июля
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Автоновости

Живая легенда. Что за 73-летний автомобиль продают за 2 млн рублей в Рубцовске

ГАЗ "Победа" 1950 года выпуска продают за 2 млн рублей в Рубцовске. Неизвестно, реплика ли это или же отреставрированный автомобиль.

ГАЗ "Победа" 1950 года выпуска из Рубцовска
ГАЗ "Победа" 1950 года выпуска из Рубцовска
Авито

"Победа" занимает важное место в отечественном автопроме. Она стала первым в СССР массовым легковым автомобилем и в какой-то степени еще и символом послевоенного возрождения страны.

Автор объявления не указывает, реплика ли это. Но в любом случае автомобиль выглядит достойно. У него яркий синий кузов с покатой крышей.

В 50-е годы "Победа" считалась самым современным автомобилем. В машине были воплощены передовые технические решения, такие как ламповые указатели поворотов и стоп-сигналы, стеклоочистители с электроприводом, а также отопление салона.

Существует легенда, что вообще-то новый автомобиль хотели назвать "Родина". Но когда Сталину показали образец будущей серийной машины, тот спросил: "И почем мы будем Родину продавать?" Тогда вождю сообщили второй вариант названия, который тот и одобрил.

У данного экземпляра бензиновый двигатель на 2,1 л, механическая коробка передач, задний привод и 50 лошадиных сил.

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