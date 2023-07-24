Абсолютно новый Nissan Patrol продают за 7,3 млн рублей в Барнауле

Nissan Patrol 2022 года выпуска продают за 7,3 млн рублей в Барнауле. На рынке он появился совсем недавно и ждет своего первого владельца.

Nissan Patrol еще не успел прочувствовать суровые сибирские дороги, но готов к приключениям. Кузов выкрашен в белый цвет со вставками серых тонов. У него мощный перед с выраженным бампером, а на багажнике установлено запасное колесо.

Дилер заявляет, что автомобиль в заводской краске, без вмятин и царапин. Стекла и оптика - оригинальные.

Салон отделан бежевой кожей. Сиденья еще в заводской пленке. Есть раскладной третий ряд сидений.

В комплектацию включены гидроусилитель руля, электропривод передних сидений, круиз-контроль и регулируемый люк.

У Nissan Patrol бензиновый двигатель на 4,8 л, автоматическая коробка передач и 280 лошадиных сил.