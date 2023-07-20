20 июля
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Автоновости

Что за экономичный автомобиль премиум-класса продают за 4 млн рублей в Барнауле

Hyundai Palisade 2019 года выпуска продают за 4 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что в нем есть абсолютно все для комфортной и безопасной езды.

Hyundai Palisade 2019 года выпуска
Hyundai Palisade 2019 года выпуска
Drom.ru

Модель ориентирована на жителей североамериканских пригородов, но и пришлась по вкусам российским водителям.

В дизайне автомобиля выделяется огромная решетка радиатора с фактурой под полированный алюминий и «двухэтажные» фары — блоки ближнего и дальнего света. Также на уровне верхней кромки решетки расположены полоски габаритов и указателей поворотов.

Передняя панель салона и центральная консоль наделены нарочито массивной архитектурой. Для практичности пассажиров по всему салону установлены 16 подстаканников и семь USB-портов для подзарядки гаджетов, а также множество отделений для вещей.

В салоне есть три ряда сидений. На последние сиденья можно попасть благодаря двигающимся сиденьям второго ряда.

У Hyundai Palisade дизельный двигатель на 2,2 л, автоматическая коробка передач и 202 лошадиных сил.

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