Стильно, мощно, эффектно. Чем интересен новый интеллектуальный кроссовер JAECOO J7

JAECOO J7 появился на в Алтайском крае осенью прошлого года и уже завоевал сердца автолюбителей. Горожан он удивил своей яркой запоминающейся внешностью, силой и мощью, подобной дикой природе. Для тех, кто уже готов воплотить мечту о новом автомобиле в жизнь, в июне действуют особые условия на покупку JAECOO J7 2023 г. в Автоцентре АНТ.

Классика — всегда в моде

Дизайн JAECOO J7 (ДжейкУ Джей семь) выдержан в классическом внедорожном стиле с правильными формами и элегантными линиями. «Его эстетика не подвержена течению времени благодаря проверенным годами дизайнерским решениям», — отмечает производитель.

При этом автомобиль не лишен современных деталей, которые органично дополняют классический образ. Переднюю часть украшает крупная решетка радиатора с вертикальными линиями. А по бокам от нее — двухуровневая система фар с LED-оптикой. Их световая температура максимально приближена к естественному освещению, что гарантирует безопасное управление автомобилей при любых условиях.

Также дизайнеры дополнили облик кроссовера дверными ручками, которые автоматически выдвигаются при помощи электропривода дверей, эстетичными вставками на зеркалах заднего вида и большими колесами с 19-дюймовыми литыми дисками из алюминиевого сплава.

JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников. JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников. JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников.

По итогам голосования гран-при «За рулем-2024» были выбраны лучшие автомобили 2023-2024 года в 4 номинациях. JAECOO J7 получил премию «За рулем» за лучший дизайн.

Комфорт водителя и пассажиров

Салон автомобиля выглядит не менее стильно. В нем достаточно места для компании друзей или семьи с детьми. А еще больше света и пространства придает панорамная крыша.

Сиденья выполнены из искусственной кожи с акцентной строчкой и максимально удобны для пассажиров. У них есть боковая поддержка, подогрев и вентиляция.

Не менее комфортно место водителя. Руль удобен в управлении и включает ряд полезных функций при поездке. А на приборной панели расположен большой центральный дисплей — 14,8 дюймов. Это самый большой «планшет» среди других представителей класса. Он отражает всю необходимую информацию: карты, обзор камер, медиа-систему, телефон и управление системой авто.

JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников. JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников. JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников. JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников. JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников.

Интеллектуальная система

Но помимо эффектной внешности, JAECOO J7 может похвастаться современным турбированным двигателем объемом 1,6 л. А его мощность составляет 186 лошадиных сил.

Одно из главных преимуществ кроссовера — интеллектуальная система полного привода. Она обеспечивает максимальную эффективность движения в любых условиях. В случае неровностей на дороге или неожиданных препятствий, система моментально реагирует на изменения и адаптирует под них. Время реакции занимает всего 0,1 секунды.

Помимо этого кроссовер удивляет рядом внедорожных характеристик. У него семь различных режимов движения: «Экономичный», «Стандартный», «Спортивный», «Песок», «Грязь», «Снег» или «Бездорожье». Так что на JAECOO J7 можно отправляться в поездки не только по городу, но и за его пределами.

Наибольшее внимание производитель уделил системе безопасности. Автомобиль оснащен камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о столкновении, системой помощи при экстренном торможении и многими другими полезными электронными ассистентами. Все они управляются с помощью пары касаний на дисплее.

Компьютер автомобиля также способен запоминать предпочтения водителя. Настройки хранятся в информационно-развлекательной системе. При этом водители могут сменять друг друга, не беспокоясь об удобстве посадки.

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JAECOO J7 — новый интеллектуальный кроссовер. Фото: Семен Рогожников.

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