Стоимость ОСАГО могут повысить агрессивным водителям

Водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, могут заставить платить за страховку больше других. Для них хотят ввести дополнительные коэффициенты.

Как сообщают «Автоновости дня», внесенный правительством законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО планируют рассмотреть в первом чтении 15 октября.

В том случае, если эту законодательную инициативу одобрят, то при расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики смогут вводить собственные коэффициенты, учитывающие индивидуальные характеристики водителей.

В числе таковых характеристик — грубые нарушения ПДД.

Следует отметить, что в таком случае речь идет о нарушениях, которые были зафиксированы сотрудниками ДПС. Штрафы с камер фото- и видеофиксации в расчет не пойдут.