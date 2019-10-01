Стоимость ОСАГО могут повысить агрессивным водителям

Как сообщают «Автоновости дня», внесенный правительством законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО планируют рассмотреть в первом чтении 15 октября.
В том случае, если эту законодательную инициативу одобрят, то при расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики смогут вводить собственные коэффициенты, учитывающие индивидуальные характеристики водителей.
В числе таковых характеристик — грубые нарушения ПДД.
Следует отметить, что в таком случае речь идет о нарушениях, которые были зафиксированы сотрудниками ДПС. Штрафы с камер фото- и видеофиксации в расчет не пойдут.