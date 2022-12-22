22 декабря
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Автоновости

Стоит и не двигается. Пробки в 9 баллов не отпускают улицы Барнаула

Пробки не отпускают улицы Барнаула и заставляют страдать автомобилистов день за днем. По данным «Яндекс.Пробки», на данный момент они составляют 9 баллов. Altapress.ru рассказывает, где ситуация тяжелее всего, и как себя развлекают в пробке автомобилисты.

Пробки в Барнауле
Пробки в Барнауле
Яндекс.Пробки

Перекрыты главные артерии Барнаула — проспекты Калинина, Строителей, Ленина.

Автомобилисты застряли на улицах Победная, Челюскинцев, Молодежная, Партизанская, Гоголя, Сизова и Цеховая улица. Стоит переулок Ядринцева.

Стоит почти весь малый Павловский тракт и шоссе Ленточный бор. Движение парализовано на улице Советской армии и Власихинская улица.

Застрять в пробке днем — тоскливо. Чтобы скрасить ожидание, водители поддерживают друг друга в сообщениях в 2GIS.

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