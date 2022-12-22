Стоит и не двигается. Пробки в 9 баллов не отпускают улицы Барнаула

Пробки не отпускают улицы Барнаула и заставляют страдать автомобилистов день за днем. По данным «Яндекс.Пробки», на данный момент они составляют 9 баллов. Altapress.ru рассказывает, где ситуация тяжелее всего, и как себя развлекают в пробке автомобилисты.