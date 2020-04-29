Столичные штрафы за езду без цифрового пропуска предложено распространить на всю Россию

С 15 апреля, такие пропуска начали действовать в Москве, за их отсутствие с 22 апреля обещано выписывать административные протоколы.

С законопроектом о распространении столичной практики на всю Россию выступило Законодательное собрание Нижегородской области.

Накануне проект закона появился в электронной базе законодательной деятельности Госдумы. <Инициаторы предложения хотят дополнить «водительскую» главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.>

«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — сказано в проекте закона.