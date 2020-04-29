Столичные штрафы за езду без цифрового пропуска предложено распространить на всю Россию

С 15 апреля, такие пропуска начали действовать в Москве, за их отсутствие с 22 апреля обещано выписывать административные протоколы.
С законопроектом о распространении столичной практики на всю Россию выступило Законодательное собрание Нижегородской области.
Накануне проект закона появился в электронной базе законодательной деятельности Госдумы. <Инициаторы предложения хотят дополнить «водительскую» главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.>
«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — сказано в проекте закона.
При повторном нарушении штраф должен быть начислен по верхней границе наказания — то есть в размере 5 тыс. рублей, пишет znak.com.
В пояснительной записке сказано — проект федерального закона «направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации».
Во всех субъектах РФ действует режим повышенной готовности. Он был введен распоряжениями региональных властей в ответ на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.