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Автоновости

Столичные штрафы за езду без цифрового пропуска предложено распространить на всю Россию

В Госдуму РФ внесен проект закона, которым предложено установить административный штраф в размере до 5 тыс. рублей за вождение автомобиля без цифрового пропуска при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

С 15 апреля, такие пропуска начали действовать в Москве, за их отсутствие с 22 апреля обещано выписывать административные протоколы.

С законопроектом о распространении столичной практики на всю Россию выступило Законодательное собрание Нижегородской области.

Накануне проект закона появился в электронной базе законодательной деятельности Госдумы. <Инициаторы предложения хотят дополнить «водительскую» главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.>

«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — сказано в проекте закона.

При повторном нарушении штраф должен быть начислен по верхней границе наказания — то есть в размере 5 тыс. рублей, пишет znak.com.

В пояснительной записке сказано — проект федерального закона «направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации».

Во всех субъектах РФ действует режим повышенной готовности. Он был введен распоряжениями региональных властей в ответ на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

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