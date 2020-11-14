Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 ноября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Столичные власти заказали бронированный пикап с «люстрами» за 25 млн рублей

Дирекция транспортных закупок правительства Москвы выделила более 25 млн рублей на приобретение бронированного пикапа Dodge Ram 2500.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Vsevolod Knyazev, CC BY 2.0, part from origina.

Тендер размещен на портале госзакупок.

Автомобиль должен быть выпущен не ранее 2020 года.

Сама машина обойдется в 10,5 млн рублей, еще 14,5 млн потратят на различные улучшения и устройства для нее.

К примеру, бронирование автомобиля будет стоить от 6,5 до 6,9 млн рублей, силовое укрепление бамперов под лебедку оценили в 830 тыс., а красно-синие мигалки на лобовое стекло и решетку радиатора — в 80 тыс. рублей.

В автомобиле должно быть тонированное пуленепробиваемое стекло класса «Бр4» или «Бр5», пишет Lenta.ru.

Для кого заказан пикап, власти не уточняют.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость