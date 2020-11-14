Столичные власти заказали бронированный пикап с «люстрами» за 25 млн рублей

Тендер размещен на портале госзакупок.
Автомобиль должен быть выпущен не ранее 2020 года.
Сама машина обойдется в 10,5 млн рублей, еще 14,5 млн потратят на различные улучшения и устройства для нее.
К примеру, бронирование автомобиля будет стоить от 6,5 до 6,9 млн рублей, силовое укрепление бамперов под лебедку оценили в 830 тыс., а красно-синие мигалки на лобовое стекло и решетку радиатора — в 80 тыс. рублей.
В автомобиле должно быть тонированное пуленепробиваемое стекло класса «Бр4» или «Бр5», пишет Lenta.ru.
Для кого заказан пикап, власти не уточняют.