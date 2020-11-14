Столичные власти заказали бронированный пикап с «люстрами» за 25 млн рублей

Дирекция транспортных закупок правительства Москвы выделила более 25 млн рублей на приобретение бронированного пикапа Dodge Ram 2500.

Тендер размещен на портале госзакупок.

Автомобиль должен быть выпущен не ранее 2020 года.

Сама машина обойдется в 10,5 млн рублей, еще 14,5 млн потратят на различные улучшения и устройства для нее.

К примеру, бронирование автомобиля будет стоить от 6,5 до 6,9 млн рублей, силовое укрепление бамперов под лебедку оценили в 830 тыс., а красно-синие мигалки на лобовое стекло и решетку радиатора — в 80 тыс. рублей.

В автомобиле должно быть тонированное пуленепробиваемое стекло класса «Бр4» или «Бр5», пишет Lenta.ru.

Для кого заказан пикап, власти не уточняют.