Столкновение трамвая и грузовика заблокировало движение в Барнауле

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», столкновение случилось на улице Попова в районе здания № 220.
«Движение трамваев заблокировано в обе стороны», — отмечает автор заметки.
Авария с участием трамвая и грузовика «Газель» произошло в пятницу, 29 ноября, в Барнауле.
Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», столкновение случилось на улице Попова в районе здания № 220.
«Движение трамваев заблокировано в обе стороны», — отмечает автор заметки.
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