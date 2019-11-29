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Автоновости

Столкновение трамвая и грузовика заблокировало движение в Барнауле

Авария с участием трамвая и грузовика «Газель» произошло в пятницу, 29 ноября, в Барнауле.

Столкновение трамвая и «Газели» в Барнауле.
Столкновение трамвая и «Газели» в Барнауле.
vk.com/incident22.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», столкновение случилось на улице Попова в районе здания № 220.

«Движение трамваев заблокировано в обе стороны», — отмечает автор заметки.

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