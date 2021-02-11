Стоянка для «железного коня». Что такое машиноместо и как жителям Алтая оформить его в собственность?

3 Можно ли продать или завещать стояночное место?

В 2017 году законодательно закреплен статус машиноместа как самостоятельного объекта недвижимости. Его можно купить, продать, сдать в аренду, завещать, получить по наследству и т. д.

Для того, чтобы машиноместо получило признаки «индивидуально определенной вещи и могло стать самостоятельным объектом гражданского оборота», его нужно правильно оформить. Сведения о нем должны быть включены в Единый государственный реестр недвижимости.

При этом недвижимость может быть оформлена как машиноместо только в случае, если она используется исключительно для нахождения там транспортного средства