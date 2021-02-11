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Автоновости

Стоянка для «железного коня». Что такое машиноместо и как жителям Алтая оформить его в собственность?

Кадастровая палата Алтайского края подсчитала, что в 2020 году жители региона поставили на учет около 1 тыс. машиномест. Это 30% от объема такого вида недвижимости, учтенной в ЕГРН. О том, что такое стояночное место, как его можно использовать и каким образом перевести в частную собственность — в разборе altapress.ru.

Железный конь.
Железный конь.
pixabay.com.
1 Что можно считать машиноместом, а что — нет?

Часть автомобильной стоянки внутри многоэтажного или подземного паркинга, ограниченное конструктивными элементами или линией разметки, называется машиноместом.

Оно предназначено только для размещения или хранения транспортных средств.

Парковки во дворах, на обочинах дорог и даже на отдельных стоянках машиноместом не считаются.

Паркинг по ул. Семенова, 4
Паркинг по ул. Семенова, 4
2 Можно ли оформить целый паркинг как одно машиноместо?

Существуют ограничения площади, разрешенной для оформления в качестве машиноместа.

Размер места для автомобиля:

  • 5,3 м. на 2,5 м. — минимальный
  • 6,2 м. на 3,6 м. — максимальный
Подземный паркинг.
Подземный паркинг.
pixabay.com.
3 Можно ли продать или завещать стояночное место?

В 2017 году законодательно закреплен статус машиноместа как самостоятельного объекта недвижимости. Его можно купить, продать, сдать в аренду, завещать, получить по наследству и т. д.

Для того, чтобы машиноместо получило признаки «индивидуально определенной вещи и могло стать самостоятельным объектом гражданского оборота», его нужно правильно оформить. Сведения о нем должны быть включены в Единый государственный реестр недвижимости.

При этом недвижимость может быть оформлена как машиноместо только в случае, если она используется исключительно для нахождения там транспортного средства

Поездка в машине.
Поездка в машине.
pixabay.com.
4 Что делать, если паркинг является собственностью нескольких жильцов-автолюбителей?

Бывают случаи, когда подземная парковка находится в общей долевой собственности владельцев отдельных машиномест. Для того, чтобы распоряжаться своей частью, необходимо ее выделить. То есть, определить границы стояночного места, поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.

В противном случае, при продаже недвижимости придется заручиться согласием всех собственников паркинга.

Гараж в новостройках.
Гараж в новостройках.
Анна Зайкова
5 Как выделить часть общего паркинга, как отдельное машиноместо?

Для этого нужно подготовить технический план объекта. Такими вопросами занимаются кадастровые инженеры.

Границы стояночного места должны быть обозначены при помощи краски или специальными наклейками.

В техническом плане также указывается номер машиноместа на поэтажном плане и ряд других параметров, которые позволят сделать стояночное место индивидуально-определенным объектом недвижимости.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
6 Есть ли упрощенная схема оформления стояночного места в собственность?

Если в соглашении владельцев или решении общего собрания определен порядок выделения долей из общедолевой собственности, в частности для регистрации машиномест, процедура значительно упрощается. Для оформления права на долю согласие остальных участников общей собственности не потребуется.

В случае, когда такой порядок не предусмотрен — необходимо получить согласие на выдел всех собственников паркинга.

Информацию предоставила пресс-служба кадастровой палаты Алтайского края. Экспертом вступила заместитель директора кадастровой палаты Ольга Мазурова.

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