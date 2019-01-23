Стоянку автомобилей у здания музея «Город» запретят в Барнауле

Новые дорожные знаки установят 24 января. Парковку запретят, чтобы обеспечить безопасную высадку пассажиров у музея «Город».
Участников движения просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле запретят стоянку машин рядом со зданием музея «Город» на улице Льва Толстого, 24, пишет официальный сайт города.
Новые дорожные знаки установят 24 января. Парковку запретят, чтобы обеспечить безопасную высадку пассажиров у музея «Город».
Участников движения просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков.
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