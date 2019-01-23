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Стоянку автомобилей у здания музея «Город» запретят в Барнауле

В Барнауле запретят стоянку машин рядом со зданием музея «Город» на улице Льва Толстого, 24, пишет официальный сайт города.

Автомобиль. Водитель. Руль.
Автомобиль. Водитель. Руль.
СС0

Новые дорожные знаки установят 24 января. Парковку запретят, чтобы обеспечить безопасную высадку пассажиров у музея «Город».

Участников движения просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков.

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