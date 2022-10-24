24 октября
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Автоновости

Стоянку запретят на некоторых улицах Барнаула из-за уборки снега

Из-за формирования снежного покрова в Барнауле с 25 октября установят дорожные знаки, которые ограничат остановку и стоянку по ночам, сообщают на сайте города.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги.
altapress.ru

Стоянку ограничат на:

  • четной малой проезжей части ул. Малахова (от ул. Балтийской до пр. Северного Власихинского);
  • четной стороне ул. Островского (от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского);
  • четной стороне малой проезжей части Павловского тракта (от ул. Георгиева до ул. Попова);
  • четной и нечетной сторонах ул. Тимуровской (от малой проезжей части пр‑кта Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой);
  • четной и нечетной сторонах ул. Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова);
  • четной и нечетной сторонах ул. 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов);
  • нечетной стороне ул. Молодежной (в районе здания № 3, от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского);
  • парковочной площадке в районе здания № 105 по ул. Короленко;
  • четной стороне пр. Строителей (от пр. Ленина до пл. Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская);
  • нечетной стороне ул. Северо-Западной (от ул. 80 Гвардейской Дивизии до пр. Ленина);

В ведомстве отмечают, что если при уборке снега возникнут трудности, то ограничительные знаки могут установить и на других участках дорог.

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