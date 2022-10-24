Стоянку запретят на некоторых улицах Барнаула из-за уборки снега

Стоянку ограничат на:
- четной малой проезжей части ул. Малахова (от ул. Балтийской до пр. Северного Власихинского);
- четной стороне ул. Островского (от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского);
- четной стороне малой проезжей части Павловского тракта (от ул. Георгиева до ул. Попова);
- четной и нечетной сторонах ул. Тимуровской (от малой проезжей части пр‑кта Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой);
- четной и нечетной сторонах ул. Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова);
- четной и нечетной сторонах ул. 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов);
- нечетной стороне ул. Молодежной (в районе здания № 3, от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского);
- парковочной площадке в районе здания № 105 по ул. Короленко;
- четной стороне пр. Строителей (от пр. Ленина до пл. Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская);
- нечетной стороне ул. Северо-Западной (от ул. 80 Гвардейской Дивизии до пр. Ленина);
В ведомстве отмечают, что если при уборке снега возникнут трудности, то ограничительные знаки могут установить и на других участках дорог.