ŠKODA на протяжении десятилетий выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею и на мировом первенстве, которое в этом году пройдет в Риге, станет главным партнером ЧМ уже в 29-ый раз.
Это самое длительное сотрудничество в истории спортивных дисциплин, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса.
Болельщики, разделяющую любовь к этой зрелищной и драйвовой игре, на протяжении долгих лет понимают, что настоящий хоккейный характер заложен и в автомобили ŠKODA. Свою страсть к хоккею ŠKODA воплотила в серии ŠKODA HOCKEY EDITION.
В 2021 году к команде HOCKEY EDITION присоединился долгожданный ŠKODA KAROQ. Этот кроссовер воплощает в себе философию ŠKODA, сводящуюся к максимальной функциональности, надежности и удобству.
Дебютировав на отечественном рынке год назад, ŠKODA KAROQ снискал большую любовь среди российских автомобилистов.
Уникальный KAROQ HOCKEY EDITION на сегодняшний день представлен и в Барнауле у официального дилера ŠKODA — Автоцентра «АНТ Барнаул».
Утонченный дизайн, светодиодные и противотуманные фары, система управления дальним светом, фронтальные подушки безопасности, парктроники, шторки безопасности, функциональный круиз-контроль — всем этим может похвастаться данный автомобиль.
ŠKODA KAROQ HOCKEY EDITION имеет уникальный хоккейный логотип, который автоматически делает владельца такого автомобиля представителем большой спортивной семьи.
Автомобиль оснащен декоративно-защитными накладками, которые закрывают и передние, и задние пороги. Еще одна особенность KAROQ HOCKEY EDITION — очень удобный и вместительный багажник, который «завязан» со вторым рядом сидений и позволяет обыгрывать пространство внутри салона машины в зависимости от потребностей.
Отдельного внимания заслуживают светодиодные фары — LED-источники отличаются исключительно долгим сроком службы и ярким светом очень комфортным для глаз водителя. Фары управляются системой AFS, которая адаптирует их работу в соответствии со скоростью, режимом движения и погодными условиями.
Кроссовер ŠKODA KAROQ HOCKEY EDITION наделен системой выбора режима движения, которая позволяет настраивать работу двигателя, рулевого управления, трансмиссии и комплекса стабилизации.
Функциональная информационно-развлекательная система Bolero и множество удобных «фишек» в салоне автомобиля позволяют обеспечить максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров.
Получите Ваше персональное предложение на ŠKODA KAROQ в официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул».
Кроме того, официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» предлагает широкий выбор различных моделей популярного чешского бренда и помогает сделать покупку нового автомобиля максимально комфортной для клиентов.
Компетентные консультанты, индивидуальный подход, сервисное обслуживание, возможность записаться на тест-драйв и лично испытать все достоинства ŠKODA — каждый клиент сегодня может оценить все эти услуги в дилерском центре «АНТ Барнаул».
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
— СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru