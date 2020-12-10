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10 декабря
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Автоновости

Судебные приставы приостановили на Алтае работу известного перевозчика

Управление Федеральной службы судебных приставов в Алтайском крае на четыре дня «притормозило» работу компании «Автотранссервис».

Метель на трассе между Барнаулом и Алейском.
Метель на трассе между Барнаулом и Алейском.
vk.com/barneos22

Поводом для этого стало систематическое нарушение режима рабочего времени и времени отдыха водителей.

Автопредприятие оказывало населению услуги, выполняя рейс из Барнаула в Алейск и обратно. Но водителям, по данным УФССП, отдых практически не предоставлялся.

Видимо, кто-то из водителей компании или их родственников пожаловался в контролирующие органы. В итоге, в Алейском межрайонном отделе судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю было возбуждено исполнительное производство за нарушение законодательства в области перевозки пассажиров.

Руководству компании даны 4 дня, чтобы устранить все нарушения.

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