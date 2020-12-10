Судебные приставы приостановили на Алтае работу известного перевозчика

Поводом для этого стало систематическое нарушение режима рабочего времени и времени отдыха водителей.
Автопредприятие оказывало населению услуги, выполняя рейс из Барнаула в Алейск и обратно. Но водителям, по данным УФССП, отдых практически не предоставлялся.
Видимо, кто-то из водителей компании или их родственников пожаловался в контролирующие органы. В итоге, в Алейском межрайонном отделе судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю было возбуждено исполнительное производство за нарушение законодательства в области перевозки пассажиров.
Руководству компании даны 4 дня, чтобы устранить все нарушения.