Суммирование сроков лишения водительских прав признали законным

Суды регулярно оставляют без удостоверений водителей на срок 20−30 лет, и он может удлиняться вплоть до пожизненного.

Ранее Железнодорожный суд Рязани поставил под сомнение законность такой нормы и обратился к КС для проверки соответствия норм КоАП Конституции.

Так, часть 3 статьи 32.7 Кодекса гласит, что каждое последующее лишение суммируется с предыдущим. Рязанский суд отметил, что максимальный срок лишения свободы в России по совокупности составляет не более 35 лет, в то время как на ограничения для водителей такой нормы нет.

КС пояснил, что сравнивать Уголовный кодекс и КоАП в данном случае некорректно, пишет Lenta.ru. Жалобу в высшей судебной инстанции не приняли, однако в причинах отказа указали, что нет ограничений на суммирование сроков лишения прав.