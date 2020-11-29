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Светодиодная стоп-линия появилась на границе Алтайского края и Кемеровской области

На железнодорожном переезде на границе Алтайского края и Кемеровской области установили светодиодную стоп-линию, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Светодиодная стоп-линия появилась на границе Алтайского края и Кемеровской области.
Светодиодная стоп-линия появилась на границе Алтайского края и Кемеровской области.
www.altairegion22.ru

Для оповещения водителей и пешеходов, которые пересекают железнодорожные пути, на переезде 193 километра перегона Артышта-2 — Аламбай установили светодиодную стоп-линию.

Для этого на опорах освещения разместили устройства для проецирования красного светового сигнала на проезжую часть в темное время суток при приближении поездов. Такое новшество стало дополнительным инструментом предупреждения водителей автотранспорта.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги напомнили, что в 2019—2020 годах на этом месте по вине автомобилистов произошло два дорожно-транспортных происшествия.

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