Светодиодная стоп-линия появилась на границе Алтайского края и Кемеровской области.

Для оповещения водителей и пешеходов, которые пересекают железнодорожные пути, на переезде 193 километра перегона Артышта-2 — Аламбай установили светодиодную стоп-линию.
Для этого на опорах освещения разместили устройства для проецирования красного светового сигнала на проезжую часть в темное время суток при приближении поездов. Такое новшество стало дополнительным инструментом предупреждения водителей автотранспорта.
В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги напомнили, что в 2019—2020 годах на этом месте по вине автомобилистов произошло два дорожно-транспортных происшествия.