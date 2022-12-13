Светофоры на трех перекрестках отключат в Барнауле

Светофоры не будут работать с 09:00 до 12:00 часов. Их отключат на следующих перекрестках:
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проспект Социалистический — улица Партизанская;
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Павловский тракт-улица Попова;
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улиц Попова-280 лет Барнаулу.
Светофоры отключат по причине ремонтных работ на сетях электроснабжения.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения», — заявили в мэрии.
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