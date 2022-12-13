13 декабря
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Светофоры на трех перекрестках отключат в Барнауле

Светофоры на трех перекрестках отключат на некоторое время в Барнауле 13 декабря. Об этом сообщает мэрия города.

Светофор.
Светофор.
barnaul.org.

Светофоры не будут работать с 09:00 до 12:00 часов. Их отключат на следующих перекрестках:

  • проспект Социалистический — улица Партизанская;

  • Павловский тракт-улица Попова;

  • улиц Попова-280 лет Барнаулу.

Светофоры отключат по причине ремонтных работ на сетях электроснабжения.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения», — заявили в мэрии.

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