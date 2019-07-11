Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

11 июля на перекрестке в Барнауле отключат светофоры

11 июля в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западная и Юрина на три часа отключат светофоры, сообщает пресс-служба города.

Светофор. Пешеходный переход.
Светофор. Пешеходный переход.
СС0

Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.

Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать требование дорожных знаков и быть внимательнее на перекрестке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость