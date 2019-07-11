11 июля на перекрестке в Барнауле отключат светофоры

Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.
Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать требование дорожных знаков и быть внимательнее на перекрестке.
11 июля в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западная и Юрина на три часа отключат светофоры, сообщает пресс-служба города.
Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:00. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.
Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать требование дорожных знаков и быть внимательнее на перекрестке.
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