Такси для ветеранов в Барнауле сделали бесплатным

«В течение 2019 года участники Великой Отечественной войны и при необходимости сопровождающие их лица могут бесплатно ездить на «Яндекс.Такси» в пределах Барнаула. Такая договоренность достигнута между Министерством социальной защиты Алтайского края, Министерством транспорта региона и автокомпанией «Яндекс.Такси», — говорится в официальном сообщении.
Чтобы оформить заявку на бесплатный проезд, необходимо обратиться в краевой Комитет ветеранов по телефону (3852) 36−33−95.
В заявке следует сообщить фамилию, имя и отчество пассажира, адрес проживания с указанием района и улицы, дату и время подачи транспорта, адрес доставки (учреждение, район и улица), а также телефон для связи.
После этого представитель краевого Комитета ветеранов формирует все заявки и передает по электронной почте в автокомпанию «Яндекс.Такси», где их обрабатывают операторы.