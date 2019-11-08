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Автоновости

Такси для ветеранов в Барнауле сделали бесплатным

Договоренность о бесплатных услугах такси в Барнауле для участников Великой Отечественной войны достигнута между краевыми властями и компанией «Яндекс.Такси», проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

"Яндекс.Такси" в Барнауле.
"Яндекс.Такси" в Барнауле.
altapress.ru

«В течение 2019 года участники Великой Отечественной войны и при необходимости сопровождающие их лица могут бесплатно ездить на «Яндекс.Такси» в пределах Барнаула. Такая договоренность достигнута между Министерством социальной защиты Алтайского края, Министерством транспорта региона и автокомпанией «Яндекс.Такси», — говорится в официальном сообщении.

Чтобы оформить заявку на бесплатный проезд, необходимо обратиться в краевой Комитет ветеранов по телефону (3852) 36−33−95.

В заявке следует сообщить фамилию, имя и отчество пассажира, адрес проживания с указанием района и улицы, дату и время подачи транспорта, адрес доставки (учреждение, район и улица), а также телефон для связи.

После этого представитель краевого Комитета ветеранов формирует все заявки и передает по электронной почте в автокомпанию «Яндекс.Такси», где их обрабатывают операторы.

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