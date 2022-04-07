7 апреля
﻿
Автоновости

Такси, меня довези: как и почему на дороги России могут вернуться «бомбилы»

Таксопарки России испытывают проблемы, из-за которых на дороги могут вернуться «бомбилы» — частные таксисты без лицензии. Почему и что за трудности возникли у этой сферы — в нашем разборе.

Такси.
Такси.
СС0
1
Трудное время: что за сложности у таксопарков?

РБК пишет, что таксопарки столкнулись с:

  • повышением платежей по лизинговым договорам;
  • дефицитом и подорожанием машин и запчастей;
  • выросшим ОСАГО;
  • отсутствием роста цен на поездки;
  • падением спроса на услуги такси;
  • текучкой кадров.
2
Получается, таксопарки перестали быть прибыльными?

Да. Владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков заявил, что отрасль «превратилась в убыточную».

Такси.
Такси.
unsplash.com
3
Кто может поддержать таксопарки?

По словам Складчикова, таксопарки рассчитывают на поддержку государства и агрегаторов.

4
А что произойдет, если поддержки не будет?

Если поддержки не будет, то для таксопарков наступит еще больший кризис.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Складчиков подчеркнул, что компании готовы обсудить критерии, по которым смогут получить помощь. Иначе, добавил он, уже скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы». Это убьет сервис, а «о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно».

5
Какой сервис такси уже уходит?

Как сообщает «Лента.ру», с 15 апреля в России остановит работу сервис «Ситимобил». Такое решение приняли его акционеры.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Отмечается, что агрегатор присутствует в больше чем 80 городах. Он занимает первое место по онлайн-заказам в Москве и большинстве городах своего присутствия.

Кстати, Минтранс хочет передавать данные в режиме онлайн из такси в ФСБ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость