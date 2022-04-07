Такси, меня довези: как и почему на дороги России могут вернуться «бомбилы»

РБК пишет, что таксопарки столкнулись с:
- повышением платежей по лизинговым договорам;
- дефицитом и подорожанием машин и запчастей;
- выросшим ОСАГО;
- отсутствием роста цен на поездки;
- падением спроса на услуги такси;
- текучкой кадров.
Да. Владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков заявил, что отрасль «превратилась в убыточную».
По словам Складчикова, таксопарки рассчитывают на поддержку государства и агрегаторов.
Если поддержки не будет, то для таксопарков наступит еще больший кризис.
Складчиков подчеркнул, что компании готовы обсудить критерии, по которым смогут получить помощь. Иначе, добавил он, уже скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы». Это убьет сервис, а «о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно».
Как сообщает «Лента.ру», с 15 апреля в России остановит работу сервис «Ситимобил». Такое решение приняли его акционеры.
Отмечается, что агрегатор присутствует в больше чем 80 городах. Он занимает первое место по онлайн-заказам в Москве и большинстве городах своего присутствия.
Кстати, Минтранс хочет передавать данные в режиме онлайн из такси в ФСБ.