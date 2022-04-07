Такси, меня довези: как и почему на дороги России могут вернуться «бомбилы»

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А что произойдет , если поддержки не будет?

Если поддержки не будет, то для таксопарков наступит еще больший кризис.

Такси. Анна Зайкова

Складчиков подчеркнул, что компании готовы обсудить критерии, по которым смогут получить помощь. Иначе, добавил он, уже скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы». Это убьет сервис, а «о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно».