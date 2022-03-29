29 марта
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Жизнь

Минтранс хочет передавать данные в режиме онлайн из такси в ФСБ

Минтранс разработал законопроект о такси, обязывающий агрегаторов такси передавать данные ФСБ в режиме онлайн. Цель законопроекта пока не ясна.

Автомобиль. Такси.
Автомобиль. Такси.
pixabay.com.

По новой версии законопроекта о такси («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») служба заказа будет обязана предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности.

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», пишет РБК.

Детали — к какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ — в тексте законопроекта не приводятся.

Помимо ФСБ такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему — платформу по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах.

Представитель Минюста сообщил, что законопроект находился на рассмотрении у ведомства.

Что еще предлагается в законопроекте

  • Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.
  • Ограничить количество легковых такси для каждого региона.
  • Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.
  • Ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано.
  • Ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси.
  • Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и др.

Ранее Минтранс предложил удерживать арендованные зарубежные самолеты в РФ и платить за них в рублях.

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