Минтранс хочет передавать данные в режиме онлайн из такси в ФСБ

Минтранс разработал законопроект о такси, обязывающий агрегаторов такси передавать данные ФСБ в режиме онлайн. Цель законопроекта пока не ясна.

По новой версии законопроекта о такси («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») служба заказа будет обязана предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности.

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», пишет РБК.

Детали — к какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ — в тексте законопроекта не приводятся.

Помимо ФСБ такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему — платформу по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах.

Представитель Минюста сообщил, что законопроект находился на рассмотрении у ведомства.

Что еще предлагается в законопроекте

Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.

Ограничить количество легковых такси для каждого региона.

Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.

Ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни , здоровью или имуществу пассажира , если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано.

здоровью или имуществу пассажира если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано. Ввести региональные реестры перевозчиков , легковых такси и служб заказа легковых такси.

легковых такси и служб заказа легковых такси. Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия , заключать договор с самозанятыми и др.

Ранее Минтранс предложил удерживать арендованные зарубежные самолеты в РФ и платить за них в рублях.