Минтранс хочет передавать данные в режиме онлайн из такси в ФСБ

По новой версии законопроекта о такси («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») служба заказа будет обязана предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности.
Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», пишет РБК.
Детали — к какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ — в тексте законопроекта не приводятся.
Помимо ФСБ такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему — платформу по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах.
Представитель Минюста сообщил, что законопроект находился на рассмотрении у ведомства.
Что еще предлагается в законопроекте
- Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.
- Ограничить количество легковых такси для каждого региона.
- Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.
- Ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано.
- Ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси.
- Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и др.
Ранее Минтранс предложил удерживать арендованные зарубежные самолеты в РФ и платить за них в рублях.