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Политика

Удерживать арендованные зарубежные самолеты в РФ и платить за них в рублях предложил Минтранс

Минтранс РФ опубликовал постановление, в котором предложил удерживать взятые в лизинг самолеты на территории России и платить за них в рублях, пишет РИА «Новости».

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

Согласно документу, на фоне санкций авиакомпании могут пользоваться самолетами, полученными от иностранных компаний по договору финансовой аренды, до истечения его срока действия в ситуации, если сделка была расторгнута по требованию лизингодателя.

Исключением являются те случаи, когда правительственная комиссия по импортозамещению постановит вернуть воздушное судно, пишет Газета.Ru.

На время использования самолетов оплата будет осуществляться в отмеченный в договоре срок и в российской национальной валюте рублях.

Ранее Росавиация посоветовала российским авиакомпаниям приостановить все международные рейсы с 6 марта, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. После сообщений об аресте самолетов авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.

Рекомендация также касается и грузовых авиалайнеров.

Полеты внутри территории России российских авиакомпаний продолжаются без ограничений.

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