После сообщений об аресте самолетов авиакомпания S7 отменила все международные рейсы

S7 с 5 марта отменяет все рейсы по международным направлениям, передает «Интерфакс».

«Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС об отмене рейса», — сказано в сообщении авиаперевозчика.

Ранее авиакомпания S7 отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею.

Также авиаперевозчик отменил все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта, указывает агентство.

Авиавласти перечисленных стран, в отличие от Евросоюза, не закрывали воздушное пространство для российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине.

Между тем в СМИ появились сообщения о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом: Boeing 737 авиакомпании «Победа» был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико.

Армянские СМИ со ссылкой на ряд телеграм-каналов накануне сообщали об аресте в Ереване A320 S7.

В самой компании это не подтверждали, а представитель министерства территориального управления и инфраструктур Армении Вардан Чилингарян это опровергал.

Дело в том, «что в Ереване совершил посадку самолет, у которого есть проблемы с документацией для осуществления дальнейшего полета», уточнял он. При этом он не назвал авиакомпанию и страну, откуда прибыл самолет.

Между тем Генконсульство РФ на Пхукете сделало заявление насчет застрявших на отдыхе путешественников. Туристов из Таиланда, прибывших на самолетах авиакомпании S7, после завершения отдыха вернут домой несколько авиакомпаний,

«Вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров. По поступлении в Генконсульство актуализированных сведений относительно возвращения пассажиров S7 на территорию России проинформируем дополнительно», — говорится в сообщении Генконсульства РФ на Пхукете.

В настоящее время на Пхукете в Таиланде могут находиться около 6 тыс. российских туристов. В том числе — из Сибири.