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Туризм

Генконсульство РФ на Пхукете сделало заявление насчет застрявших на отдыхе путешественников

Туристов из Таиланда, прибывших на самолетах авиакомпании S7, после завершения отдыха вернут домой несколько авиакомпаний, сообщает генеральное консульство России на Пхукете, пишет АТОР.

Пхукет.
Пхукет.
СС0

Авиакомпанией S7 Airlines 3 марта из-за авиасанкций было принято решение о приостановке выполнения некоторых международных рейсов, включая и рейсы в Египет и Таиланд.

«Вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров. По поступлении в Генконсульство актуализированных сведений относительно возвращения пассажиров S7 на территорию России проинформируем дополнительно», — говорится в сообщении Генконсульства РФ на Пхукете.

На сегодняшний день авиакомпания «Аэрофлот» продолжает свою работу по выполнению рейсов на Пхукет в штатном режиме (и завозит, и вывозит туристов).

Нейтралитет

Таиланд остался нейтральным к России в текущем геополитическом конфликте, страна не вводила санкций против России и не ограничивала прием туристов из РФ.

В настоящее время на Пхукете в Таиланде могут находиться около 6 тыс. российских туристов. В том числе — из Сибири.

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