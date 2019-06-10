В Алтайском крае такси попадут под прицел ГИБДД

10 июня сотрудники ГИБДД будут проверять водителей такси. Эта акция должна помочь пресечь и предупредить нарушения законодательства при перевозке пассажиров. Особое внимание уделят наличию детских кресел, сообщили altapress.ru в Госавтоинспекции.

Полицейские проверят, есть ли у таксистов путевые листы с отметкой о предрейсовом медосмотре, а также о прохождении техосмотра автомобиля, специального разрешения, дающего право на осуществление подобной деятельности, цветографической схемы на автомобиле и опознавательного фонаря легкового такси.

Особое внимание уделят наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров.

Также в ходе рейда проверят соблюдения водителями такси правил дорожного движения.

Напомним, в Барнауле часто происходят аварии с участием автомобилей такси. Днем 6 июня в Барнауле на Змеиногорском тракте произошла авария с участием иномарок, одна из которых с наклейками службы такси «Город». Из-за ДТП образовалась длинная пробка.

Вечером 29 мая на пересечении ул. Кутузова и шоссе Ленточный бор произошло ДТП с участием «Яндекс.такси». Автомобиль получил серьезные повреждения.

Днем 19 мая в Барнауле автомобиль такси перевернулся на крышу.

9 мая на пересечении проспекта Ленина и улица Союза Республик столкнулись автомобиль «Яндекс-такси» и Honda CRV.