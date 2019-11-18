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Автоновости

Технику «со стороны» привлекут для спасения Барнаула от снега

Днем 18 ноября убирать снег на улицы Барнаула вышло 87 единиц спецтехники. Ночью было более 100 машин. В планах городских чиновников усилить парк. Об этом рассказал зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Снегопад продолжается и не закончится в ближайшие сутки. На дорогах работают машины «Автодорстроя», но, по словам Гармата, ожидается усиление сторонней техникой.

Также чиновник отметил, что за очистку дворов ответственность несут управляющие компании либо те, кто выбран собственником дома. Следит за этим районная администраций, а также комитет по ЖКХ.

По поводу завалов снега во дворе в первую очередь Иван Гармат посоветовал обращаться в УК,

За минувшие выходные силами «Автодорстроя» с дорог вывезли 13,5 тыс. кубометров снега.

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