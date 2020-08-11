Техосмотр по-новому: что ждет алтайских автомобилистов из-за изменения законодательства

Порядок техосмотра автомобилей меняется в России. Корреспондент altapress.ru поговорил с представителем Союза Автостраховщиков России и узнал, как скажутся эти нововведения на рынке, автолюбителях и размере штрафов.

Главные изменения

1 августа Михаил Мишустин подписал новое положение о Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Согласно постановлению, контроль над проведением технического обслуживания снова вернут МВД. Диагностические карты будут храниться в системе пять лет, в течение которых их нельзя уничтожить или изъять.

Новый регламент ТО предполагает следующие корректировки:

Автомобили младше четырех лет могут не проходить техосмотр. Прошлые правила предусматривали такую возможность для авто младше 3 лет;

Машины от четырех до десяти лет будут проходить ТО согласно правилам , но раз в два года. В прошлом регламенте такая форма проверки касалась машин в возрасте от 3 до 7 лет;

но раз в два года. В прошлом регламенте такая форма проверки касалась машин в возрасте от 3 до 7 лет; Десятилетние автомобили должны проверяться ежегодно. Это требование также касается мотоциклов , прицепов , полуприцепов и грузовиков ( до 3,5 тонн).

Женщина за рулем. СС0

Въезд — выезд

Процедура техосмотра также обрастет новыми требованиями. Теперь регламент требует фото- и видео фиксации прохождения ТО. По данным Autonews.ru, около 80% водителей фактически не проходят техпроверку в сервисных центрах, а получают технологическую карту при покупке ОСАГО.

По новому порядку оператор обязан запечатлеть на камеру момент въезда и выезда транспортного средства из сервисного центра. Также будут фиксироваться координаты автомобиля, чтобы подтверждать, что он прошел проверку у оператора, который внесен в реестр. И чтобы уж точно не оставалось сомнений, каждое фото будет подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Такие фото должны четко иллюстрировать переднюю часть машины с маркой, цветом и регистрационным знаком.

Кроме того, после 30 сентября 2020 года, чтобы получить полис ОСАГО, автовладелец будет обязан предоставить диагностическую карту от аккредитованного оператора.

Без нее оформить страховку будет невозможно. Однако на приобретение КАСКО новый свод правил никак не повлияет. В Союзе Автостраховщиков объяснили, что КАСКО — это индивидуальный выбор страхования, оформляется только по желанию владельца авто, поэтому данный вид страхования не будет зависеть от процедуры ТО.

ОСАГО. Михаил Хаустов

Во сколько обойдется отсутствие техосмотра?

Для халявщиков, которые покупают диагностические карты в интернете, и для тех, кто ее вообще не делал, штраф равноценен — 2000 рублей. Фиксировать нарушение будут не только сотрудники ГИБДД, но и камеры дорожного движения. Соответственно, за неправомерное поведение оплачивать штрафы придется каждый день езды на «неликвидном авто».

«Как только в новых положениях будет внесен пункт об административной ответственности автовладельцев в случае незаконного приобретения диагностической карты, для нарушителей наступит реальная ответственность со всеми вытекающими», — комментирует в беседе с altapress.ru заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Чуть сложнее обстоит дело со штрафованием операторов. Если выяснится, что диагностическая карта была выдана без реального факта осмотра автомобиля, то штраф составит от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Сумма будет зависеть от того, кто окажется виновным — физическое лицо, группа должностных лиц или полностью организация (выступает как юрлицо).

ДТП , ГИБДД. vk.com/gazetazar

«До сегодняшнего момента не было понятия „работа без аккредитации“. Была работа „без лицензии“. Новое понятие распространяется на тех лжеоператоров, которые продают карты без реального зарегистрированного права заниматься техосмотром. Были реальные примеры, когда оператор был лишен права, но от его имени продолжали проводить техосмотр и выдачу диагностических карт. Данная мера действительно повышает дисциплину на рынке операторов. Однако нововведения не влияют каким-то существенным образом на правила проведения технического осмотра», — рассказал Сергей Ефремов.

Хуже всего придется операторам, у которых нет лицензии на осуществление ТО. Фирму привлекут к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Как узнать , что оператор легальный?

Для этого начнут формировать список операторов техосмотра и вносить в реестр. Зимой он должен быть окончательно готов. Технические станции могут подавать заявления с 15 января 2021 года. Раз в два года МВД и Российский союз автостраховщиков будут проверять операторов «на техпригодность», подтверждать или аннулировать лицензии.

«На сайте РСА всегда можно посмотреть перечень аккредитованных техоператоров. На данный момент их зарегистрировано порядка пяти тысяч единиц. Каждый день список обновляется. Автовладелец может узнать статус, адрес и контакты нужного оператора. Незарегистрированный опертор не сможет передать диагностическую карту в систему технического осмотра», — говорит Сергей Ефремов.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Когда новый регламент вступит в силу?

По плану они должны были вступить в силу в июле 2020 года, но пандемия сдвинула сроки реализации. Сейчас принято решение, что правила будут вводиться поэтапно.

1 этап (уже в силе): правила, касающиеся требований к возрасту авто и частоты проведения ТО, вступили в силу 1 апреля этого года. Но согласно майскому указу президента, до 30 сентября можно не предъявлять диагностическую карту страховщику при оформлении полиса ОСАГО.

2 этап (с 1 марта 2021 года): этот пункт касается процедуры прохождения ТО с фотофиксацией. К моменту реализации правил будет разработана единая база всех операторов, система учета, фотофиксации и расчета тарифного плана.

3 этап (с 1 марта 2022 года): введение штрафов за отсутствие техосмотра, а также за нарушение правил диагностики со стороны оператора.

В Минтрансе отметили, что новые правила и штрафные санкции никак не повлияют на стоимость процедуры ТО. Главная задача изменений — ликвидировать нелегальные фирмы и обезопасить владельцев транспортного средства.