«Теперь не страшно»: как в Бийске с помощью миллионов впервые проводят масштабный ремонт дорог

В 2019 году Бийск в первый раз участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Убитые улицы наукограда давно ругают и бийчане, и водители, которые бывают там проездом. В этом году в городе отремонтируют почти два десятка участков улиц на общую сумму 283 млн рублей. Корреспондент altapress.ru побывал в алтайском наукограде, увидел как проводят ремонт и узнал, что об этом думают местные жители.

Всего в этом году в Бийске отремонтируют 17,6 километров дорог на 19 участках улиц. Дмитрий Маслюк, заместитель главы города по строительству сообщил, что на эти цели выделили 200 млн рублей из федерального бюджета, 47- из краевого, а 36 — местного.

Чтобы выбрать участок для ремонта, городская администрация проводила исследования по соответствию дорог нормативам. Кроме того, учитывали мнение жителей Бийска. Во время выборов губернатора Алтайского края организовали участки для голосований и каждый горожанин мог выразить свою позицию. По этим результатам и сформировали окончательный список наиболее проблемных улиц города. Сейчас работы в самом разгаре, несколько участков уже успели отремонтировать раньше срока.

Езда по улице больше не ралли

На отремонтированных дорогах в Бийске. Фото пресс-службы Минтранса Алтайского края.

Один из законченных объектов — участок улицы Севастопольской. На решение проводить ремонт также повлияло то, что рядом строят детский сад на 200 мест. Учреждение, к которому предстоит сделать заезд, обещают сдать 1 декабря.

На улице Севастопольской дорожники срезали существующее покрытие, положили новые верхний и нижний слои асфальта. Также подняли люки колодцев, провели и другие работы. Общая стоимость ремонта составила 25 млн рублей. Протяженность обновленного участка — 2,3 км. Там работали 15 человек.

Дмитрий Маслюк,

заместитель главы Бийска по строительству:

Основная сложность во время работ была связана с тем, что эта улица — транзитная, ее не перекрывали. Выстраивали ремонт так, чтобы создать как можно меньше проблем местным жителям. Особенно это касалось людей, которые живут в близлежащих домах.

На отремонтированных дорогах в Бийске. Фото пресс-службы Минтранса Алтайского края.

Последний раз улицу Севастопольскую ремонтировали в 2008 году. Дмитрий Маслюк рассказал, что до работ она находилась в плохом состоянии. «Это было ралли», — заметил он. (наверное, имеется в виду ралли по сложным непроходимым участкам — прим. altapress.ru).

Специалисты закончили работы за две недели. Старое асфальтовое покрытие используют для ямочного ремонта дорог, которые не вошли в нацпроект и ждут своей очереди.

Большинство местных жителей довольны проделанной работой, но нашлись и бийчане, у которых появились претензии. «До этого дорога была разбитая, везде ямы и кочки. Толку-то, что сделали ремонт, возле магазина как стояла лужа, так и стоит. Нет никакого водоотвода», — рассказала Анастасия, жительница наукограда.

На отремонтированных дорогах в Бийске. Фото пресс-службы Минтранса Алтайского края.

На проблему ливневой канализации обратили внимание и активисты общероссийского народного фронта. Они отметили, что в дождливую погоду стоят лужи, потому что не почищена ливневая канализация. Этот вопрос должны решить специалисты, которые занимаются текущим содержанием улицы. Претензий к подрядчику и качеству асфальта не появилось, однако кое-что придется доработать.

Евгения Гущина,

координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае:

Мы периодически приезжаем в Бийск. С момента начала производства дорожных работ и в процессе выполнения. В первую очередь уделяем внимание безопасности. На ул. Севастопольской нужно обустроить газоны, довести до нормативного состояния нанесение дорожной разметки, заменить технические средства организации дорожного движения. Заказчик сообщил нам, что все эти виды работ в процессе выполнения.

Общественники отметили, что они будут и дальше контролировать ход работ, чтобы в итоге улица точно приобрела законченный вид.

Обновленное «лицо города»

На отремонтированных дорогах в Бийске. Фото пресс-службы Минтранса Алтайского края.

Работы закончили и на участке одной из главных улиц Бийска — Вали Максимовой. Она находится в районе железнодорожного и авто вокзалов. В этом же месте расположен университет им. В.М. Шукшина, начинаются и заканчиваются пригородные автобусные маршруты.

Все работы на участке улицы провели за две недели. Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Всего было задействовано 10 единиц техники и около 25 человек. Сложность состояла в том, что здесь высокая интенсивность движения. Не все автомобилисты относились с пониманием к ситуации, но сейчас отмечают, что, конечно, стало лучше.

«Рад, что отремонтировали эту и другие дороги, теперь не страшно ездить», — рассказал бийчанин Сергей.

На отремонтированных дорогах в Бийске. Фото пресс-службы Минтранса Алтайского края.

Представители ОНФ предложили завершить на этом участке дорожную разметку, оформить островки безопасности. Евгения Гущина отметила, что это один из основных транспортных узлов города, важная развязка.

Она также рассказала, что если к их устным замечаниям не прислушиваются, то приходится направлять обращение в администрацию муниципального образования. «Если не реагируют и на это, то встречаемся лично и до конца дожимаем, — говорит Гущина. Активистка отметила, что так бывает крайне редко и в большинстве случаев их предложения не игнорируют.

На отремонтированных дорогах в Бийске. Фото пресс-службы Минтранса Алтайского края.

Напомним, что отремонтированные дороги проходят многоступенчатый контроль: эксперты проверяют весь объем выполненных работ. Гарантия на дорожное покрытие — 6 лет.