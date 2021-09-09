Тестируй реально и виртуально. Уникальные проекты ŠKODA

ŠKODA ADVENTURE EXPERIENCE — это уникальный проект, который вобрал в себя внедорожный тест-драйв KODIAQ и KAROQ с искусственными и естественными препятствиями; городской тест-драйв всех моделей, интерактивные игровые локации, зоны отдыха и активности для всей семьи, в том числе и для питомцев!

Приключение ŠKODA ADVENTURE EXPERIENCE начнется этой осенью!

Это удивительное погружение в мир ŠKODA и возможность провести день в живописных местах Подмосковья вместе со своей семьей.

Если Вы хотите попасть на ŠKODA ADVENTURE EXPERIENCE, Вы можете оставить заявку на сайте ŠKODA_ ANT22

Мы также приглашаем приглашает всех желающих присоединиться к виртуальному внедорожному тест-драйву моделей SUV на официальном сайте бренда ŠKODA. Благодаря современным мультимедийным технологиям клиенты и поклонники марки могут, не выходя из дома, пройти «в один клик» онлайн тест-драйв в любое удобное время и дистанционно оценить внедорожные преимущества KODIAQ и KAROQ. ŠKODA стала первым автопроизводителем на российском рынке, который предложил подобное цифровое решение для потребителя, что особенно актуально в текущий период пандемии и повсеместных ограничений.

Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный кроссовер ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

ŠKODA предлагает уникальное виртуальное пространство для динамического тест-драйва моделей SUV чешского бренда. Все желающие могут пройти тест-драйв семейного внедорожника KODIAQ и городского кроссовера KAROQ в формате 360, не выходя из дома. Современные мультимедийные решения позволяют воссоздавать реальность на экране электронных устройств и помогают всесторонне оценить внедорожные качества моделей, просматривая прохождение испытаний с нескольких ракурсов: из салона, со стороны или с квадрокоптера. Такая новая форма тест-драйва стала особенно актуальна в период пандемийных ограничений.

KODA предлагает пройти тест-драйв на трассе, созданной специально для съемок. Маршрут ŠKODA ADVENTURE EXPERIENCE проходит по живописной лесной и сконструированной off-road трассе с препятствиями, среди которых — подъем в гору под углом 25° и проезд на высоте 4 м, сдвоенный боковой cклон, съезды с углом крена до 35°, — показывающие боковую устойчивость, жесткость кузова, преимущества высокого клиренса и геометрии автомобилей. Все это позволяет продемонстрировать потенциал KODIAQ и KAROQ, а также открыть новые грани комфорта и безопасности в каждой модели.

Стильный и функциональный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Стильный и функциональный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

При прохождении виртуального тест-драйва каждый сможет оценить превосходную работу ходовой части и интеллектуальной системы полного привода KODIAQ и KAROQ, обеспечивающие полную безопасность на дорогах, а благодаря электронным системам помощи водителю, которыми оснащены чешские SUV, практически любые дорожные испытания становятся преодолимыми.

Для того, чтобы пройти виртуальный тест-драйв, необходимо перейти по ссылкам, представленным ниже, дождаться загрузки видео и начать Ваше виртуальное путешествие. Для корректной работы сервиса необходимо использование высокоскоростного интернета на компьютере или смартфоне.

А для того, чтобы пройти реальный тест-драйв приезжайте в официальный дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул. Для вас индивидуальные и семейные программы. Наш дилерский центр предоставляет детские кресла на любой возраст ребенка. Оформите заявку онлайн skoda-barnaul.ru или по телефону.

Почувствуйте преимущества ŠKODA и добро пожаловать в нашу большую семью!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru